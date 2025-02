El siniestro trabajo de una de las comensales de «First Dates»

«¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?», decía Carlos Sobera al dar inicio a la entrega de «First Dates» de este miércoles. Hasta el restaurante del programa se acercó Sandra, una joven de 21 años que aseguraba ser mucho más natural desde que se quiero a si misma. Para llegar a ese punto, necesitó superar una dolora relación, la misma que le impide ser cariñosa con el resto de personas. «Dejé de ser cariñosa cuando dejé mi relación. Me cuesta mucho volver a serlo desde que alguien lo despreció tanto», dijo la comensal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a su «pretendiente» fue su futura profesión. «Estoy estudiando tanatopraxia y tanatoestética» , le confesó. «¿Y eso en cristiano qué es?», contestó Elías, de 25. «Que estudio para aprender a maquillar cadáveres», respondió. La cara de su comensal se cambió por completo. «Me da un poco de malrollo que se dedique a maquillar muertos», reconoció a las cámaras de «First Dates».

Sandra llegó reconociendo que su carácter era fuerte. «Busco a alguien que sepa lidiar con él», aseguró. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con alguien «con tanto ego». El joven se presentó al programa reconociendo su gusto por lo material. «Me gusta mucho el dinero. Pienso que tenemos que centrarnos en algo en lo que gira en torno a la sociedad. Hay que ir directamente al grano y luego ya hacer tus aficiones», dijo.

Pero no fue su «peor» confesión. El equipo de «First Dates» dejó unas cartulinas, parecidas al rasca y gana, pero debajo lo que se escondían eran preguntas para facilitar que se conocieran. «¿Cuál es tu obra de arte favorita?», le preguntó Sandra. «Yo», respondió él. La joven no daba crédito. «No me ha gustado nada porque yo soy lo contrario a egocéntrica », confesó. Sin embargo, la chispa se terminó de romper cuándo el joven le preguntó quién era Tim Burton. «Que no sepa quién es, aparte de chocarme, me ha dolido un poco. Es mi director favorito».

Sandra, obviamente , dijo «no» a una segunda cita con Elías . «No tendría por las diferencias que hemos tenido. Tampoco hemos tenido mucha química», reconoció. Fue entonces cuando el joven trató de recomponer su orgullo: «No me ha gustado físicamente, aunque como persona sí. Bastante guay».