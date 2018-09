La siniestra vocación de una comensal de «First Dates» que fascinó a su pareja

Actualizado 12/09/2018 a las 22:55

Cuando uno sintoniza Cuatro a la hora de la cena, sabe que terminará sorprendiéndose con «First Dates». Pero esta miércoles el programa de Carlos Sobera fue más allá y preparó cuatro citas a ciegas. «Se están conociendo sin verse», comentó el presentador. Pero no os preocupéis, los tortolitos pudieron verse antes de dar el «sí, quiero» a una segunda cita.

Juanma, de 36 años, llegó con las ideas muy claras a «First Dates». «Quiero una mujer con valores claros. Que sepa lo que quiera y lo que tiene delante», dijo sin titubeos. Y parece que eso fue lo que se encontró. María Teresa no dudó en hacerle saber que quería encontrar a una persona sincera: «Pero que lo sea de verdad».

La conversación empezó con las preguntas típicas: ¿de dónde eres? ¿a qué te dedicas? ¿qué tal ha sido tu vida amorosa? Y lo hicieron con buen pie. Descubrieron que tenían muchas cosas en común. Entre ellas, el oficio (por no hablar de la fascinación que ambos sienten por lo paranormal). «Me decido a la estética», comentó María Teresa. «¿Sí? Yo también. Soy peluquero», contestó Juanma, que no dudó en sugerir que montaran una peluquería juntos. Sin embargo, ahí no terminó el tema.

«Realmente lo que yo siempre he querido estudiar es tanatoestética», confesó la comensal mientras esperaba una reacción de su pareja de cita. Sin embargo, Juanma solo tuvo palabras de halago para la sevillana. Superado este «bache» –que resultó ser un punto a favor– la cita continuó tan bien que ambos comensales parecían estar dispuestos a decir «sí» a otra cita. De hecho, hubo besos sin siquiera haberse quitado el antifaz.

Si los besos llegan cuando ni siquiera os habéis quitado el antifaz, es que la 2ª cita puede estar más cerca que nunca #FirstDates720https://t.co/1NdrLGNP2Epic.twitter.com/XZOqu0TANK — First dates (@firstdates_tv) 12 de septiembre de 2018

«Le estoy cogiendo el gustillo a esto. La comida sabe distinto y la conversación también lo es. Estoy escuchándole más atenta, interesándome en la conversación», confesó María Teresa.