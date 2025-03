Final de «OT 2020»: Nia se proclama ganadora de «Operación Triunfo»

«OT 2020» , la edición más larga y peculiar del talent show, llega a su fin después de cinco meses de trabajo e ilusión. Lo hizo en una noche plagada de emociones. No solo por la victoria de Nia , también por la despedida de Roberto Leal. «Hace tres años, apenas unos meses después de que naciera mi hija Lola, empezaba mi andadura en este plató. Desde entonces, me han pasado muchas cosas buenas profesionalmente hablando y gran parte de ellas en este plató. Gracias a los que dijeron 'tiene que ser Roberto' quien presente esto. (...) Dentro de un tiempo, cuando Lola sea algo mayor, le podré decir con orgullo que su padre fue uno de los presentadores de Operación Triunfo», apuntó el presentador antes de que los concursantes de «OT 2020» cantaran una vez más el himno de la edición.

1.45

Llegó el momento de conocer al ganador de «OT 2020». Para ello, entró Vicky Gómez con el sobre que contenía el nombre del afortunado. Con los tres finalistas de pie, Roberto Leal mostró los porcentajes: 45%, 32% y 23%. En tercera posición quedó Eva. «Le hablo a la Eva a la que le rechazaron en un casting antes de entrar aquí: Es muy fuerte», dijo ilusionada.

La segunda posición fue para Flavio y eso dejó a Nia como ganadora de «OT 2020». «No me lo puedo creer», apuntó.

1.32

«OT 2020» repasó los mejores momentos de los tres finalistas, Eva, Flavio y Eva , y les preguntó por qué pensaban que deberían ser ellos los ganadores de esta edición de «Operación Triunfo» . Los tres aseguraron sentirse ganadores ya y agradecieron a sus seguidores que le hayan permitido llegar hasta la final. Para amenizar los últimos instantes de votación, Lola Índigo presentó su nuevo álbum, Mala Cara.

1.21

Para amenizar los últimos minutos de votaciones, Samantha tomó las riendas del programa. Incluso le quitó el sitio a Roberto Leal. «Levántate, por favor», dijo. «¿Cómo has vivido esta semana sabiendo que es la última?», le preguntó. «Con sensaciones un poquito extrañas», respondió. Lo que el presentador no se imaginaba es que el equipo de «Operación Triunfo» le había preparado un video con sus mejores momentos en el plató del talent musical.

😱 ¡@RobertoLealG y @SamanthaOT2020 se han cambiado las tornas y ahora es ella quien hace las preguntas a él! 🤔 ¿Qué estará tramando? #OTGalaFinal pic.twitter.com/qHDxCAJUnK — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

«Gracias, gracias. No me voy a despedir todavía porque queda lo importante que sois vosotros», respondió. «Pero espérate que no he terminado», espetó Samantha. «Para que te acuerdes de nosotros, de Operación Triunfo y de las tres ediciones que has presentado, te queremos regalar este sofá en miniatura» , le anunció. «Gracias por todo y suerte en lo que venga. Porque te mereces todo. Tú, tu acento andaluz, tu saber estar y tu artisteo», concluyó la concursante de «OT 2020».

1.13

Solo faltaba una finalista por actuar: Nia. Mientras la canaria se preparaba para interpretar su single, 8 maravillas, sus compañeros recordaron los mejores momentos de los profesores de la Academia. «Nos hemos reído mucho, pero también hemos trabajado mucho», apuntó Galera. Con Nia en el escenario, sus 15 compañeros bailaron sin parar.

💕🎶 @SoyNiaOT2020 interpreta su single "8 MARAVILLAS" sobre el escenario de Operación Triunfo para tratar de conquistar la victoria 🎤🙌 ¿Te ha gustado su actuación? ¿Crees que merece ganar esta edición? 🔝🏆 #OTGalaFinal pic.twitter.com/kJ34hfvKE0 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

00.58

Entre bromas y bromas, llegó el momento de escuchar a Flavio . El concursante interpretó su single, Calma. Aunque pronto le quitó el protagonismo Rafa, quien informó a sus seguidores de que en julio sacará dos singles y que en octubre tiene ya cinco fechas cerradas.

✨🎵 @SoyFlavioOT2020 defiende por última vez su posición en la final de Operación Triunfo 2020 con su single "CALMA" 😍🎧 ¿Ha conseguido conquistarte con su actuación? ¿Crees que merece proclamarse ganador? 🔝🏆 #OTGalaFinal pic.twitter.com/76T5ldipDr — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

00.54

Esta edición de «Operación Triunfo» ha estado marcada desde su inicio por el buen rollo y el amor. Por eso, la producción ha querido homenajear a su participantes con un video que recordó risas y bromas. Os dejamos una muestra de esto.

😢📺 Esta edición de Operación Triunfo nos ha hecho soltar alguna lagrimita de emoción... 😂 ¡Pero también reír a lagrimones! 🔝 En este vídeo podéis ver algunos de los momentos más divertidos en la Academia 👏 #OTGalaFinal pic.twitter.com/vpB7Zw8CaR — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

00.40

Recordamos que la producción de Gestmusic acumula hasta la fecha 1,6 millones de espectadores y un 12% de cuota de pantalla de media. La audiencia de las galas en directo, eso sí, ha sido estable a lo largo de las doce galas desde su estreno el 12 de enero , cuando marcó la cuota de pantalla más elevada, un 13%, la misma que el pasado 27 de mayo. Para el máximo de espectadores hay que remitirse a su segunda entrega , el 19 de enero, con casi 1,9 millones de espectadores, cifra que rondó el 15 de marzo, gala sin expulsión ni nominaciones realizada en la propia academia, con Leal desde su casa, debido al coronavirus y el ya anunciado estado de alarma.

00.24

Tocaba descubrir quien era el cuarto finalista. «Con un 15% de los votos es Anaju», añadió el presentador de «OT 2020». «Estoy super agradecida de haber llegado hasta donde he llegado. Estoy muy contenta de que ellos tres lleguen al final del programa», respondió la concursante. Es decir, Eva, Flavio y Nia continúan la carrera ya que se han abierto de nuevo las líneas telefónicas.

😢 @SoyAnajuOT2020 y @SoyHugoOT2020 consiguen el 4º y 5º puesto respectivamente y se quedan a las puertas de disputarse la victoria esta noche 💔 #OTGalaFinal pic.twitter.com/VhJbv7c1yz — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

00.22

¡Llegó el momento! Con las líneas cerradas, Roberto Leal se dispuso a decir qué tres finalistas continúan adelante. «El concursante que ha conseguido el 13% de los votos y es el quinto finalista de 'OT 2020' es Hugo», dijo Roberto Leal. «Muchas gracias. Estoy super contento, orgulloso y satisfecho. (...) Aquí hemos ganado todos ya y lo más importante es que después de esto vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos», respondió el andaluz.

00.11

Con la de Nia concluyen las actuaciones de los finalistas. El público aún puede votar y para «rellenar» ese hueco Roberto Leal da paso al jurado. Comienza Fortu hablando sobre Anaju: «Pusiste el listón muy alto con ese Catalina de la gala 0. (...) Que ganas tengo que ver lo que nos vas a dar detrás de estas puertas». Nina se dirigió a Eva: «Mañana mirarás tu actuación de hoy y verás que no se puede tener más magnetismo». De Flavio volvieron a destacar su evolución, y de Hugo su energía. Sin embargo, el mayor halago lo consiguió Nia: «Eres innominable».

23.58

Tras una breve parada publicitaria, llegaba el turno de Nia, la favorita. Su paso por la Academia estuvo marcado por la palabra «autoexigencia» . «Si tuviese que coger un prototipo de estudiante, sería el tuyo», le dijo Noemí Galera. La canaria ha cumplido su objetivo: aprender mucho, entre otras a que no le importen las opiniones ajenas. «Es un talento desbordante», apuntó Anaju mientras Nia se preparaba para interpretar Say Something de A Great Big World & Christina Aguilera.

😍 Lxs compañerxs dicen de @SoyNiaOT2020 que es trabajadora, buena, graciosa, humilde... 💬 ¿Estás de acuerdo con estos adjetivos? ¿Cuál añadirías? 💕 #OTGalaFinal pic.twitter.com/FG5RqofXea — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

23.44

Después de la actuación de Famous, quien se acercó para dar el testigo al nuevo ganador, llegó el turno de Hugo . Para dejarle las cosas claras estaba Vicky. «Eres un cañón de energía», dijo. Durante una recopilación de momentos del joven por la Academia, se pudo ver como el resto de profesores y sus compañeros opinaban lo mismo que la coreógrafa. Tras el breve repaso, llegó el momento de la actuación. Interpretó Radioactive de Imagine Dragons. Ha contado con la escenografía más ambiciosa de las que se han podido ver hasta el momento en la final. «Menudo subidón de energía», dijo al concluir.

23.26

«OT 2020» quiso despedirse de Pau Donés con unas palabras de cariño. «Deja un gran vacío, pero no se ha ido del todo. Aquí están sus canciones, unas que tenemos desde 1996», expresó Javier Llano.

En la #OTGalaFinal nos acordamos del vacío que nos ha dejado Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, tras su muerte.



Javier Llano: "Pau Donés va a ser eterno por sus canciones. Él decía que la vida es urgente, que es una y hay que aprovecharla".



▶ https://t.co/wAfz05umZo pic.twitter.com/5GtUTqmZhP — RTVE (@rtve) June 10, 2020

23.21

El siguiente fue Flavio , uno de los concursantes que más ha evolucionado en «OT 2020» . «Es increíble ver lo que has cambiado, lo que has mejorado en lo que para ti era lo más complicado: la expresión corporal», reconoció Vicky en su último pase de micros. Mientras el triunfito se preparaba para interpretar Death of Bachelor de Paninc! At The Disco, sus compañeros le elogiaban asegurando que es «amoroso». Flavio tenía que convertir su tema de la final en una auténtica celebración, en una fiesta de despedida, y lo consiguió.

23.07

Siguió Eva con People help the peolpe de Birdy. «La he elegido porque es la canción con la que mi padre se emocionó por primera vez escuchándome», contó. La concursante era pura emoción antes de subir al escenario y después. Las lágrimas corrieron por el plató de «OT 2020» y por algunas casas también. De ella, sus compañeros destacaron su «sincera» mirada y su dulzura.

22.56

Anaju decidió cambiar radicalmente de estilo respecto la semana pasada. Los profesores ya le dijeron que el tema tenía todo lo necesario para lucirse en plató y así fue. La concursante interpretó 7 rings de Ariadna Grande. «Me he sentido muy poderosa», reconoció tras la actuación.

22.46

El programa quiere presentar a cada finalista su «padrino», el de Anaju será Jordi Telo. Además, rescatan una conversación con Iván para dejar claro que la concursante es «Emoción», una emoción que la Academia ha querido devolvérsela en forma de mensajes de sus compañeros. «Salvavidas», «hermana mayor», «amor» son algunos de los términos que han usado para describirla. Incluso aseguraron que sería una buena directora de la Academia.

22.35

Los 16 concursantes interpretan sobre el escenario de «OT 2020» Sal de mí, la canción compuesta por los 16 artistas con Andrés Suárez y con la que quieren hacer un homenaje a aquellos que lo han pasado mal durante la pandemia y a todos aquellos que han estado y siguen luchando hasta el final.

22.32

Roberto Leal avanza cómo será la dinámica de esta noche tan especial. Los finalistas ya han interpretado la canción que le dio el pase a la Academia en la Gala 0. En breves instantes, comenzarán las actuaciones en solitario: Nia con 'Say Something' de A Great Big World & Christina Aguilera; Hugo con 'Radioactive' de Imagine Dragons; Eva cantará 'People Help the People', de Birdy; Anaju defenderá '7 rings' de Ariana Grande, y Flavio, 'Death of Bachelor' de Paninc! At The Disco. Tras estas actuaciones se bloquearán las líneas y dos concursantes se quedarán fuera de la lucha por convertirse en ganador de «OT 2020».

22.29

La noche promete ser «una montaña rusa de emociones». No solo los concursantes se despiden de la Academia, Roberto Leal también lo hace. Será la última que presente antes de cerrar etapa en Televisión Española para ponerse al frente de «Pasapalabra» en Antena 3.

22.25

Los finalistas abrieron la gala interpretando su tema de la Gala 0. La primera ha sido Eva y su Let's twist again, de Chubby Checker. Nia volvió a cantar I like it, de Cardi B y Bad Bunny; Hugo, Lobos de Leiva; Anaju volvió a cantar Catalina de Rosalía y Flavio, Your Man de Josh Turner.

22.22

Cerramos la lista de finalistas con Hugo. Ha sido uno de los concursantes más inestables de «OT 2020». Criticado en múltiples ocasiones por el jurado y los propios profesores, el cordobés ha sabido mantenerse el concurso gracias a la conexión que ha desarrollado con la audiencia. Ha sido capaz de dejar constancia de su personalidad en cada cosa que ha hecho (incluso en la convivencia), y es justo eso lo que podría otorgarle uno de los primeros puestos en el último programa. El desparpajo que adquirió subiendo versiones de canciones a internet, algo que ha hecho desde que tenía 13 años, y tocando la guitarra en la calle no es algo que se pueda ocultar. Durante su paso por la Academia, además de formarse como músico, ha lanzado su primer tema, Demonios, que tuvo una gran acogida entre el público. El video, creado por el mismo artista, acumula más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. «No había hecho un video de estos antes, pero me senté en casa y conseguí que saliera esto», confesó durante la primera gala tras el confinamiento.

22.17

La cuarta finalista es Anaju, quien tambiéncautivó al público desde la Gala 0. Lo hizo gracias a la canción favorita de Rosalía, Catalina. Durante el resto de programas no decepcionó. Su versatilidad es uno de los puntos fuertes que podría hacer de la turolense la sorpresa de esta final. Sin embargo, y gracias a ser la aspirante que más se ha involucrado con sus compañeros, ha destacado tanto dentro como fuera del escenario. La triunfita no ha dudado en proponer iniciativas para asegurar la buena convivencia entre sus compañeros, como mediar, reflexionar o establecer normas dentro de la Academia. Al igual que algunos de sus compañeros, ha lanzado su primer single. Un tema que compuso durante la semana que estuvo nominada.

22.14

La última gala de «OT 2020» comienza, como no podía ser de otra forma, con un vídeoresumen de la edición.

22.12

Eva logró que su nombre fuera uno de los más recordados de la Gala 0 gracias a un número musical, con Let's twist again, que desde un principio la posicionó como favorita. La expresividad de su cara y la pasión que transmite en cada tema que interpreta parecía otorgarle un largo camino en el talent. Sin embargo, Eva se fue «desinflando» a medida que pasaron las galas e, incluso, se llevó alguna que otra reprimenda del jurado. Gracias a esta despertó y experimentó el mayor crecimiento personal y profesional de esta edición. La benjamina de la Academia, que es música autodidacta, dejó claro desde el inicio del concurso que le gusta escribir sus propios temas. De hecho, cuando la Mala Rodríguez visitó «OT 2020» se atrevió a cantar su primera composición. Una que derivaría en su primer single: Dumb. A sus 19 años, estudia Arte Dramático en Vigo.

22.06

Seguimos con Flavio. Pese a sus problemas interpretativos, este murciano de 19 años ha demostrado su amplia trayectoria musical. Lleva desde los 12 años formándose en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal. Además de cantar, el público de «OT 2020» le ha visto acompañar a sus compañeros tocando el piano, la guitarra o la trompeta. Si eso les parece poco, hay que recordar que Flavio también compone. Durante su paso por la Academia, ha conseguido superar su falta de movimiento sobre el escenario y embaucar al jurado con su peculiar timbre de voz, mientras que el público parece haber caído rendido ante el halo misterioso de su personalidad. Sin duda, Flavio es otra muestra de que aceptando las críticas y trabajando con ellas se puede evolucionar y explotar aún más.

21.58

Aún quedan unos minutos para que comience la última gala de «OT 2020» y aprovechamos estos instantes para hablar de los finalistas de esta edición. Comenzamos con Nia: Como en todas las finales, hay una favorita. Esa es Nia. La canaria de 26 años ha sido la concursante más destacada, gracias, en parte, a la actuación de «Who run the world», de Beyonce, en la que se metió a la audiencia y al jurado en el bolsillo. El secreto de Nia durante su paso por «OT 2020» ha sido la soltura que muestra sobre el escenario, gracias a su experiencia previa, y su derroche vocal en cada tema que interpreta. La isleña ha sido uno de esos ejemplos que han demostrado a la audiencia que con trabajo y perseverancia todo se puede conseguir. Quien aún tenga dudas solo tiene que volver a ver algunos de sus pases de micros, como el que realizó de la canción Say something (Christina Aguilera), o actuaciones tan memorables como Mujer Latina, que acumula más de un millón de visualizaciones en YouTube.

21.55

Cinco concursantes encaran el último programa de «OT 2020», la edición más atropellada del reality de Televisión Española y la única que ha tenido que enfrentarse a un parón histórico producido por una pandemia. Pero solo uno de ellos podrá proclamarse como ganador. ¿Quién será? ¿ Nia, Hugo, Eva, Anaju o Flavio?