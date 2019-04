Actualizado 09/04/2019 a las 23:31

A 24 de que se celebre la primera parte de la final de «GH DUO», el reality de Telecinco emitió el último «Última hora» de la temporada. Kiko Rivera, Juanmi, María Jesús y Alejandro Albalá disfrutaron de una última cena en la casa de Guadalix de la Sierra. Los finalistas fueron agasajados con un suculento menú e hicieron balance su paso por el concurso.

Antes de sentarse a la mesa los cuatro pudieron ver los trajes que han elegido por ellos para que lleven en la gala final. Kiko Rivera quedó un tanto contrariado al ver el atuendo que le preparó su mujer. «A mí no me gusta mi traje. Me extraña que eso lo haya elegido mi mujer porque sabe que yo eso no me lo pongo», contó en el confesionario.

Ya sentados a la mesa Rivera fue el primero en tomar la palabra. «Pido disculpas a mis compañeros si alguna vez he faltado el respeto o me he equivocado», arrancó su discurso, «pero me llevo muchísimas cosas buenas. Ha habido momentos de tensión, pero forman parte de la experiencia». Luego el Súper le pidió que, en caso de no ser el ganador, quién le gustaría que lo fuese: «Me gustaría que ganase mi amigo Alejandro Albalá».

A este último le tocó hablar el segundo. En un tono muy diferente al de Kiko, empezó reconociendo que «"GH DUO" me ha hecho madurar». Albalá contó que ha aprendido «a diferenciar lo que es importante de lo que no. Me he dado cuenta, por ejemplo, de que no es tan importante un amor cuando tienes 25 años», siendo esto último una clara referencia a su expareja y exconcursante Sofía Suescun. Siguiendo las normas de la cortesía, le devolvió el favor a Kiko: «En caso de no ganar yo, me gustaría que ganara Kiko Rivera porque sé que le va a venir muy bien y va a aprovecharlo».

La tercera fue María Jesús, que fue bastante más breve que sus dos compañeros. «Entré envuelta en un trío que no me lo pusieron nada fácil, y creo que la palabra que más me define en esta casa es la de superación», dijo la concursante, «también quiero aclarar que jamás he querido hacerle daño a nadie. Y en caso de no ganar yo, tengo que tirar por el corazón y quiero que gane Juanmi».

Este fue el último en dar su discurso, pero quiso aclarar que él era un hombre «de emociones, no de palabras». Sus primeras palabras fueron «os quiero a todos. Doy las gracias a España por haber llegado hasta aquí». Por supuesto, dijo que deseaba que la ganadora fuese su amiga María Jesús.

Para concluir los finalistas pudieron ver las cifras de los porcentajes ciegos: 13,2%, 42,5%, 14% y 30,3%.