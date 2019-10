Así ha sido el polémico conflicto con Risto Mejide que llevará a Arcadi Espada a los tribunales

Actualizado 16/10/2019 a las 20:53

El Juzgado de Instrucción de Madrid ha decidido admitir a trámite una querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el periodista Arcadi Espada por aquellas polémicas declaraciones que hizo el pasado mes de febrero en «Chester in love», el programa que conduce Risto Mejide en Cuatro. Allí, Espada aseguró que, en su opinión, el Estado no debería costear los tratamientos de salud para las personas que tienen Síndrome de Down, sino que deberían hacerlo los propios padres de los afectados.

A ese respecto, Mejide no se pudo contener. «Me hieve la sangre con esa animalada que estás diciendo», espetó el televisivo, antes de presentar en su formato a Rafael, el padre de un níño con Síndrome de Down y al que dio voz en su formato. Como no podía ser de otro modo, el hombre también cargó contra Espada. «Los niños con Síndrome de Down no son enfermas. Tienen una alteración genética y sufren cuando usted los humilla», le dijo, tratando de contener las lágrimas. La conversación siguió y el presentador amenazó con plantar a Risto. «Tal vez, ha llegado el momento de acabar esta entrevista».

Y cada vez más molesto, fue Risto el que decidió expulsar a Espada de plató, después de que éste le acusara de hacer demagogia. «Mira Arcadi, ¿sabes que te digo? No lo he hecho nunca, pero el que va a acabar esta entrevista soy yo». El controvertido periodista convino. «O yo. Vámonos. Ale, cuídate. Y te digo una cosa: el tramposo eres tú», le dijo al conductor de «Chester», el pasado 17 de febrero. Por aquella entrevista, así las cosas, Espada tendrá ahora que declarar en los tribunales.

Una polémica anticipada

Semanas antes de la emisión del programa, tanto Espada como Risto anticiparon lo que sucedería en él, pues el formato se grabó dos meses antes de su emisión. El primero lo hizo a través de una columna en «El mundo», medio en el que colabora. «Le contesté que mejor acabáramos la entrevista. Rumió. Y convino en que sí, que por primera vez iba a acabar, bla, bla. Me levanté y lo dejé en su sofá. Caminé hasta la esquina del plató y desde allí, señalándole, lo encaré», escribió el periodista en su texto del pasado diciembre, que tituló «Allí quedó, en su sofá», en el que se refería a «Chester» como un espacio viciado por la «manipulación» y en el que calificó a Risto de «sicofante» (según la RAE, «persona que calumnia o delata».

El conflicto lo confirmó el propio Risto pocas horas después de la publicación de la pieza, aunque lo hizo a su manera y a través de Twitter, donde dijo haber sido él quien había expulsado a Espada, desmintiendo así al periodista. «Calla, que parece ser que el “Chester” le ha sentado mal a Arcadi Espada. Lo único cierto: es la primera vez que expulso a un invitado del “Chester”», escribió el presentador.

Dos meses más tarde de aquello, llegó la fecha en la que Cuatro debía emitir el «Chéster» de Arcadi Espada y Risto se hizo eco de ello en «Todo es mentira», el formato que también presenta en la misma cadena. «Arcadi Espada dijo a ese padre cosas que yo no puedo soportar. Es entonces cuando le digo que se vaya del programa. Yo te echo del programa, Arcadi, porque no eres capaz de retractarte de tu artículo [un texto que había escrito en el que defendía su misma postura al respecto de las personas con Síndrome de Down] y pedir perdón, y encima te reafirmas», espetó el televisivo.

Apenas unos día más tarde, después de que la entrevista viera la luz, un equipo de «Todo es mentira» descubrió a Espada en las inmediaciones de Mediaset. «¿Pudiste ver el Chester finalmente?», le preguntó un reportero del programa. «Lamento que os hagan tener estos papeles tan desagradables, porque sois gente que os tenéis que ganar la vida y que os tengo mucho respeto. Pero dije al sicofante que no vuelva a molestarme», respondió Espada. Tiempo después, en otro encuentro, Espada se mofó de una reportera de «Todo es mentira». «¿Ya sabes lo que es un sicofante? Venga, díctamelo. Hasta que no me digas y me recites bien lo que es un sicofante no contestaré a ninguna de tus preguntas».

Carta viral, insultos y denuncias

Entretanto, se hizo viral la carta del padre de un niño con Síndrome de Down, de la que se hizo eco ABC. «Me pareció que me miraba Usted a los ojos cuando nos decía aquello de que “los padres a los que el sistema público de salud nos había avisado de los graves daños con los que nacería un hijo nuestro, de seguir adelante, deberíamos asumir nuestra responsabilidad moral y por supuesto nuestra responsabilidad económica; y que llegado el caso, usted –además– entendería legítimo que nuestros hijos nos demandaran como mínimo en vía penal, por lo que a su juicio es una inmoralidad por nuestra parte”. Voy a saltarme las consideraciones que me merecen sus opiniones porque como gracias a Dios, usted tiene más o menos la misma importancia que yo en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, no superarán nunca la categoría de opiniones de bajo alcance y de muy mal gusto […] No creo que usted sea mala persona, Sr. Espada, ni le tengo por un idiota. Sencillamente, creo que usted no ve más allá de usted mismo, y que carece de la capacidad intelectual suficiente como para entender el valor que las personas con Síndrome de Down, y en general las personas con Discapacidad Intelectual, le aportan a nuestro mundo», rezaba la misiva.

Aparte, varias personalidades reconocidas no dudaron en cargar contra Espada. Lo hizo Santiago Abascal, secretario general de Vox, aunque más contundente fue el humorista Arévalo. «El problema de este indeseable, es que no se le tire toda las redes sociales y medios de comunicación, encima y lo dejen sin trabajo, pues se lo merece. Yo no encuentro calificativos para este indeseable. Ellos son un tesoro de amor y ternura y tú un h. d. p», refirió el cómico en Twitter.

En paralelo, Espada fue denunciado por Down España y después, por la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ha terminado por llevar ante la Justicia al periodista por un presunto delito de odio. En declaraciones a Europa Press, Espada ha hablado de su próxima comparecencia. «Esto es humillante. Humilla a la inteligencia y humilla a la moral, aunque es coherente con el nivel de degradación que ha alcanzado la conversación pública en España», ha explicado el periodista, que ahora deberá vérselas con los tribunales.