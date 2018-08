Así es «¡Sí, quiero ese vestido!», el nuevo programa de Boris Izaguirre

Actualizado 24/08/2018 a las 00:46

«¡Sí, quiero ese vestido!» es el nuevo programa que DKiss está preparando ya para su aterrizaje en España. El formato internacional –«Say yes to the dress»– ya se emite en nuestro país por el canal, pero ahora quieren hacer la versión patria, con Boris Izaguirre como presentador. El venezolano es el protagonista de la primera promoción del programa, que está buscando ya a las novias a las que vestir en su primera temporada.

La versión internacional y la nacional serán muy similares, y por ello analizamos como es el formato. Este consiste en unos cortos episodios de algo más de veinte minutos, en los que diferentes novias acuden a la tienda para encontrar el vestido de sus sueños. Cada una de las prometidas tiene unas condiciones y circunstancias diferentes. En el programa se descubren algunos secretos de la historia de amor que termina en boda, y acuden en compañía de sus familiares y amigos para encontrar el atuendo perfecto para el día más importante de sus vidas.

La versión americana cuenta con Randy Fenoli como el principal modisto del programa. Todo transcurre en el interior de Kleinfeld, una de las casas de vestidos de novia más importantes de Estados Unidos. Las futuras esposas pasan por el salón, buscando entre los miles de modelos buscando cuál es el suyo. Con la colaboración de los estilistas y modistos, van eligiendo aquellos modelos que cuadran con lo que esperan las novias.

El presupuesto, el tipo de vestido, la figura de la protagonista o el lugar en el que se celebrará el enlace junto al tiempo que falta para la ceremonia son algunos de los condicionantes con los que trabajan en «¡Sí, quiero ese vestido!» para encontrar el modelo perfecto. En la última temporada de la versión americana encontramos algunas novias muy particulares.

Una de ellas necesitaba el vestido de novia perfecto para celebrar su décimo aniversario. Con la colaboración de Randy Fenoli, encontraron el vestido ideal para ella. Además, el estilista había logrado la licencia para oficiar bodas, y se estrenó con la pareja, que había celebrado su boda con otro vestido adquirido diez años antes en Kleinfeld. En el Empire State Building celebraron la renovación de los votos matrimoniales, en una ceremonia que emocionó a todos los asistentes.

Randy Fenoli oficiando la renovación de votos desde en Empire State Building - DKISS

Otra de las novias tenía muchos problemas para poder llegar a tiempo a su boda. La ceremonia de Amanda Barrasso tenía lugar en menos de dos meses, y debían encontrar un vestido que le quedara bien. La novia, de talla grande, necesitaba además que tuviera mangas, ya que la ceremonia se iba a realizar en un hotel de hielo en Canadá. Los modistos tuvieron serios problemas para encontrar un vestido que no necesitara demasiados arreglos, pero finalmente lo encontraron. Aunque no tenía mangas, consiguieron coser unas a tiempo y lució espectacular.

Amanda Barrasso probándose el vestido con el que se casará en un hotel de hielo - DKISS

Pero dos de los casos más extraños llegó cuando Jennifer Wilson acudió a la tienda buscando un vestido para su boda con Peter, un hombre que ya estaba casado. La estilista no entendía la relación que mantenía con su pareja, ya que este tenía ya una esposa, llamada Ellen Runmo. Sin embargo, la relación era consentida por las tres partes, e incluso Ellen acudió a la elección del vestido de Jennifer. Entre lágrimas, Ellen y Jennifer se dieron un abrazo cuando encontraron el vestido que encantaría al marido y prometido de ambas.

Jennifer Wilson con el vestido con el que se casará con Peter, el marido de Ellen Runmo - DKISS

Y en busca de la exclusividad se acercó a Kleinfeld la última de las novias. Glori Blatt estaba buscando un vestido de la colección de primavera que todavía no se había presentado, ya que se casaba en el mes de junio. Los modistos lo tenían muy complicado, ya que esos trajes no habían pasado todavía por la pasarela y, para cuando llegaran a la tienda, no habría tiempo para que estuviera listo antes de la boda. Sin embargo, los trabajadores se esforzaron todo lo posible para ofrecerla algo rompedor y que no hubiera sido fotografiado antes, logrando así la exclusividad que buscaba. Sin embargo, ninguno de los modelos la convenció y se fue con las manos vacías, porque no encontró algo que le fuera nuevo, exclusivo y le convenciera.