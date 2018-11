Actualizado 05/11/2018 a las 12:45

El polémico vídeo ya retirado de la página web de La Sexta en el que Dani Mateo, colaborador de «El Intermedio», se limpia la nariz con una bandera de España ha causado un amplio rechazo entre los espectadores, que han afeado el comportamiento del cómico y el desprecio del programa a la enseña nacional. Tras las críticas recibidas, el humorista no dudó en explicar en su cuenta de Twitter que las imágenes formaban parte de un gag cómico y que no pretendía hacer burla del símbolo sino, más bien, reirse «de la importancia que le damos a las banderas». En sucesivos tuits en la red de microblogging, donde Dani Mateo responde a quienes critican su comportamiento, el colaborador de La Sexta argumenta que el propósito del vídeo era «demostrar que cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender».

Las explicaciones del colaborador no han convencido a quienes consideran que, con la broma, La Sexta ha traspasado los límites del humor. No es, sin embargo, la primera vez que la cadena del grupo bromea con la bandera de España. En 2014 la humorista Ana Morgade, a quien podemos ver en programas como «Zapeando» o «El Hormiguero», protagonizó también en La Sexta un vídeo muy similar al de Dani Mateo en el que también se sonaba la nariz con la enseña:

Subida a un atril, Ana Morgade imita en esta ocasión a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En un momento de su discurso, Morgade simula un estornudo para, acto seguido, sonarse la nariz con la bandera española. Aunque en aquel momento el vídeo de la humorista tuvo escasa repercusión mediática, la polémica con Dani Mateo ha puesto de actualidad las imágenes, que muchos han utilizado para criticar en Twitter el reiterado desprecio de La Sexta por nuestra bandera.

Lo de #DaniMateo ya lo hizo Ana Morgade. Queda muy guay burlarse d los símbolos q nos representan a todos, porque los q amamos esos símbolos somos unos fachas y ellos son más modernos...

Defendiendo esa bandera y lo q representa han muerto miles d personas q merecen un respeto. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 3 de noviembre de 2018

Ana Morgade se sonó los mocos con la bandera de España, fue peor que lo de Dani Mateo, una gran falta de respeto, además promueve el odio hacia España mientras trabaja para empresas españolas. No entiendo como alguien que odia tanto su nación sigue viviendo de ella. pic.twitter.com/JtTUK8Exwf — Aini85💙 (@AiniApgg) 3 de noviembre de 2018

La broma de mal gusto protagonizada por Dani Mateo está teniendo repercusiones para «El Intermedio». Por el momento, la marca textil Álvaro Moreno ya ha anunciado que dejará de colaborar con el espacio de Wyoming y también Clínica Baviera ha retirado el rostro del cómico de su publicidad. Los espectadores, además, han iniciado una campaña en redes sociales para pedir el boicot a «El Intermedio» por su desprecio constante a los símbolos nacionales.