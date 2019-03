La series europeas, a la conquista del mundo

Actualizado 09/03/2019 a las 01:15

Hay historias como «Borgen», «El milagro», «Broadchurch», «El Ministerio del Tiempo» y «La casa de papel» que, desde Dinamarca, Italia, Gran Bretaña y España, cambian el mapa mundial de las series. Tumban prejuicios, como el que las considera «películas largas»; asaltan fronteras dibujando la pulsión de sus países, y no tienen nada que envidiar al aparente monopolio de las ficciones americanas.

Porque por muy local que sea, lo que mueve al ser humano no entiende de idiomas. Porque la calidad de una serie no viene dada por su presupuesto, y a veces ni siquiera por sus actores o directores. La clave para su arraigo, según el creador Javier Olivares, es «que destilen verdad». Así lo explicó el jueves el artífice de «Isabel» en «Europa en serie (s)», un encuentro entre expertos y creadores de ficción del Viejo Continente organizado por el Instituto Francés. «Hay que hablar de lo que uno sabe y escribir de lo que te emociona. Decidí con mi hermano hablar de nuestro país, porque un español se sabe de memoria cómo es un juicio o un policía americano pero desconoce su propia Historia», explicó sobre la esencia de «El Ministerio del Tiempo», al tiempo que citó producciones europeas que no tienen, a su juicio, nada que envidiar a las americanas.

Coincidieron en esta defensa de lo propio la especialista en series danesas Heidi Philipsen y el experto en ficción gala Pierre Ziemniak, para quien, tras la exitosa proyección universal de estos productos locales, «las series europeas ya tienen cumplida parte de su misión». El primero defendió también el desarrollo de sistemas de producción alternativos como la cofinanciación entre países que usaron en la nórdica «The Bridge».

La otra cara del mercado

La variedad entre los géneros y modelos que funcionan en cada país muestra que la riqueza audiovisual ha sobrevivido, contra todo pronóstico, a la globalización. La llegada de las plataformas de televisión digital y sobre todo de Netflix, que irrumpe «como un elefante en una cacharrería», ha evidenciado las virtudes y las carencias de un mercado, el europeo, convertido a la fuerza en global. Aunque la plataforma otorgue una segunda vida a algunas series, como «La casa de papel», todo un fenómeno internacional, ha sacado también a relucir las fisuras del mercado local, que todavía no ha entendido del todo cómo poner en valor un producto que, aunque nacido en casa, solo lo aprecian fuera.