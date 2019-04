Así será la reaparición televisiva de Jorge Javier Vázquez

Actualizado 17/04/2019 a las 10:32

Jorge Javier Vázquez regresa a televisión. El presentador, que se ha mantenido alejado de los focos desde que sufrió un ictus durante su gira teatral, estará al frente de «Supervivientes» que, contra todo pronóstico, comenzará el próximo 25 de abril. Ha sido el periodista de Badalona quien este martes confirmó la información en su programa de cabecera, «Sálvame», donde entró por teléfono en directo para dar la alegría a sus compañeros: «Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenái que hacerme y el médico me ha dicho que el próximo 25 de abril estaré presentando 'Supervivientes 2019'», dijo orgulloso.

Como era de esperar, los colaboradores del formato diario celebraron la buena nueva, pues la incorporación de Jorge Javier y su previsible cara a cara con Isabel Pantoja será, a buen seguro, uno de los platos fuertes de la nueva edición del programa de supervivencia. Tal y como confirmó el propio Jorge Javier, fue Paolo Vasile quien le comunicó la incorporación de la tonadillera al espacio de Telecinco: «Me dijo ¿estás sentado? Siéntante: Isabel Pantoja irá a Supervivientes». «Isabel Pantoja estuvo una vez en mi casa y ya me hablaba de 'Supervivientes», aseguró Vázquez.

Vázquez, además, confirmó que ya ha mantenido su primera conversación con Isabel Pantoja, que se encontraba en el despacho de Paolo Vasile durante una de las conversaciones entre el directivo y el periodista. «Hemos hablado», dijo el presentador sin proporcionar más detalles. «Ha sido una conversación muy agradable. Ella está muy ilusionada y está dispuesta a darlo todo y ser concursante de primera», afirmó.