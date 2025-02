Así será la nueva plataforma Paramount+, presentada anoche en Estados Unidos

ViacomCBS informó anoche a sus inversores de la estrategia de su nueva plataforma de streaming, que diferencia entre varias divisiones: gratuita, premium y de pago. La oferta de Pluto TV ( ya en España ) y Showtime se completa con el lanzamiento de Paramount+ el 4 de marzo , todavía no en nuestro país. La nueva plataforma contará con una combinación de deportes en directo, noticias las 24 horas y una «montaña» de entretenimiento, según dijo su máximo responsable.

Entre las marcas que hacen posible el catálogo destacan BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y el Smithsonian Channel. «En el panorama del entretenimiento actual, ViacomCBS se distingue como la única compañía que abarca por completo todos los segmentos del streaming», declaró Bob Bakish, presidente y CEO de ViacomCBS. «El lanzamiento de Paramount+ potencia nuestra estrategia con un amplio servicio de pago que albergará todo lo que los consumidores adoran, en un solo lugar. Cuando miramos hacia el futuro, ViacomCBS está en una posición ideal para aprovechar todo el poder de nuestros activos y capacidades, desde nuestros estudios de producción, hasta el valor de nuestra gran biblioteca de contenido, pasando por nuestra plataforma de marketing global y relaciones locales», añadió el directivo.

Tom Ryan , presidente y CEO de ViacomCBS Streaming, añadió que «a partir de un icónico catálogo de queridas marcas y franquicias como 'Bob Esponja' y 'Star Trek', Paramount+ es una atractiva y diferenciada oferta de streaming para todas las audiencias». En combinación con Pluto TV y Showtime, agregó, «el servicio fortalecerá aún más nuestro sólido ecosistema de streaming », con ofertas de «todos los precios, con creatividad, contenido y experiencias que son insuperables».

Lanzamiento internacional

Paramount+ se lanzará internacionalmente en 18 países de América Latina y Canadá el 4 de marzo, los países nórdicos el 25 de marzo y Australia. España, anuncian desde la compañía, será otro de los mercados donde estará presente lo antes posible.

ViacomCBS Networks International (VCNI) quiere mantenerse «como uno de los principales productores mundiales de contenido en españo l, para llevar al mercado series exclusivas que incluyen contenido infantil y familiar, dramas, realities y mucho más».

Paramount+ ofrecerá más de 5.000 horas de contenidos de ViacomCBS. En la mayoría de los países, Paramount+ incluirá el servicio de Showtime, con títulos como 'Dexter', 'Ray Donovan', 'The Affair', 'Your Honor' y 'The Comey Rule'. Además, la compañía exhibe un gran catálogo infantil con series como 'Bob Esponja', 'Las Tortugas Ninja', 'Dora la exploradora' y 'La Patrulla Canina', entre otras.

Asimismo, Paramount+ tendrá estrenos de formatos como los conocidos realities de MTV 'Acapulco Shore' 'Jersey Shore', 'Ex on the Beach' y 'Catfish', entre otros, que estarán disponibles en América Latina, los países nórdicos y Australia.

Entre los próximos estrenos destaca 'Los enviados': un thriller sobrenatural coproducido junto al director y guionista Juan José Campanella . También llegará 'Cecilia', una 'dramedia' de Daniel Burman .

El precio de la suscripción variará ligeramente en función del mercado, pero Paramount+ promete «un atractivo precio» para las audiencias internacionales.