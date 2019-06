Actualizado 27/06/2019 a las 00:49

En ocasiones, hay puertas que se vuelven a abrir cuando ya parecían más que cerradas. Si no, que se lo digan a la cantante española Helena Bianco, que a sus 71 años se alzó, en la velada de este miércoles, con el triunfo en la primera edición de «La Voz Senior», el «talent-show» musical de Antena 3 para mayores de 60 años. Lo consiguió tras imponerse en el duelo final a Juan Mena, el aspirante de Antonio Orozco, para rubricar un triunfo que vuelve a ubicar en la primera línea a la finalista de Pablo López, que triunfó en la España de los sesenta y los setenta con Los Mismos y que en 2007 estuvo cerca de representar a España en Eurovisión.

«¡Bienvenidos a la gran final de “La Voz Senior”! ¡Tenemos muchas ganas de conocer quién será el primer ganador de la historia del concurso!», enfatizó la presentadora, Eva González, al comienzo de una noche que prometía mucho. En la gran final, cada aspirante tenía que cantar un tema de manera individual y otro con la participación de su «coach», que debía ser del repertorio de estos últimos. Tras ello, el público deliberaría y los dos aspirantes más votados accederían al duelo final, que serían los que se jugarían el triunfo decisivo.

El primero en subirse al escenario fue Xavi Garriga, el finalista de Paulina Rubio, que interpretó junto a la mexicana «Lo haré por ti», una de sus canciones más icónicas. Tras ello, llegó el turno de Juan Mena, el cantante de Antonio Orozco, que cantó «Toda una vida» y emocionó al respetable. Tras su actuación, al concursante le mostraron un vídeo de sus familiares deseándole suerte, por lo que el participante se emocionó. También David Bisbal, que no pudo contener las lágrimas. «Mi sueño en la vida no es ser cantante, sino llegar a tu edad con mi familia y mis nietos llorando por mi», sentenció, entre sollozos.

Actuaciones de nivel

A continuación, fue Helena Bianco quien se subió al escenario junto a su «coach», Pablo López, para interpretar «El camino». «Ha sido algo magnético, fantástico», explicó Helena sobre la posibilidad de cantar junto al malagueño. «Tenerte en mi equipo es un privilegio», le respondió López. Sucedió antes de la que fue una de las grandes actuaciones de la velada: la de Ignacio Encinas con «Vesti la giubba», de Luciano Pavarotti. El sentimiento era tal que el aspirante no pudo terminar de cantar y rompió a llorar cuando la canción daba sus últimos coletazos. En plató, el público no podía dejar de aplaudirle. «Es impresionante esto que ha hecho», comentó Pablo López, antes de ceder el turno a Bisbal, el «coach» de Ignacio. «No sé qué pasará hoy, pero aunque no ganes, tienes que estar muy orgulloso, porque tú eres “La Voz Senior”. Me has emocionado», aseguró el cantante almeriense.

Tras la primera ronda, llegó el segundo asalto. Helena Bianco, esta vez de manera individual, emocionó con su versión de «A mi manera», de Frank Sinatra y popularizada en castellano por Siempre Así. Juan Mena, por su parte, lo dio todo junto a Orozco con «Devuélveme la vida», uno de los temas más icónicos del barcelonés. Por su parte, Xavi Garriga hizo lo propio y también versionó a Sinatra, aunque con «New York, New York», antes de la última canción de este primer asalto: el dúo entre Nacho y Bisbal para cantar «El ruido». El vínculo entre ambos era más que evidente. «Lo que has hecho en este concurso... ¡no tiene nombre!», aseguró Bisbal. «Siempre he sido muy fan tuyo, tanto yo como mis hijos», respondió Nacho.

La decisión final, entre Juan y Helena

Todo parecía indicar que un puesto en el duelo final sería para el tenor de Bisbal, aunque finalmente no fue así. Con la decisión en manos de las «más de mil personas» que conformaban el público de plató, fueron Helena Bianco y Juan Mena los dos aspirantes que pasaron a la ronda definitiva, en la que ambos cantaron junto a la artista invitada: Vanesa Martín.

Interpretaron «De tus ojos», uno de los temas más exitosos de la malagueña, que se convirtió en la jueza inesperada de la gran final de «La Voz Senior». «Ha sido un privilegio poder estar aquí, cantando con vosotros», confesó la artista, instantes antes de que Eva González anunciase a Helena como la ganadora de la primera edición del concurso. «¡Esto es un sueño!», proclamó la vencedora, emocionada. No era para menos.