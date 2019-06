Actualizado 20/06/2019 a las 01:05

La semifinal de «La Voz Senior» llegó este miércoles a Antena 3. Una velada en la que quedarían conformados los cuatro equipos de cara a la gran final, pues todos los «coaches» (David Bisbal, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López) debían seleccionar al candidato que les representará en el «talent-show» musical que presenta Eva González en la primera cadena de Atresmedia.

El primer duelo de la noche llegó con el conjunto de Orozco. En él, se midieron Juan Mena y Marcelo Gómez por pasar a la final. El primero se lució con «Tengo una debilidad», de Antonio Machín, y se impuso sobre la energía de Marcelo, que lo dio todo en la batería con «Land of 1.000 dances». «Debilidad es lo que tengo yo por ti», le dijo Orozco a Juan, antes de anunciar que él sería su opción para la gran final.

Más reñida estuvo la pugna en el grupo de Pablo López, donde Helena Bianco y Enriqueta Caballero luchaban por un puesto. La primera, que en el concurso ha hablado de sí misma como «una de las exponentes de la canción de los sesenta y los setenta», que fue vocalista de Los Mismos y que incluso estuvo cerca de representar a España en Eurovisión en 2007, contaba con el aval de la experiencia, pues Enriqueta «nunca» se había subido a un escenario hasta «La Voz Senior».

Pese a ello, «Enri» brilló con su versión de «Un ramito de violetas», de Cecilia, mientras que Helena hizo lo propio con «Te extraño», de Olga Guillot. Ambas concursantes rindieron de manera excelente y le pusieron las cosas muy difíciles a López, que sin embargo lo tuvo claro: «Me quedo con Helena Bianco».

Una decisión, no obstante, que no pareció sentar nada bien en un sector de la audiencia. Así quedó claro en Twitter, donde un gran número de seguidores del programa criticaron al «coach» y a «La Voz Senior» por la eliminación de Enriqueta. «Está amañado todo», sentenció un usuario, indignado. «Uy, Helena, no sé porque me lo esperaba... Con lo mal que canta está señora, por mucha energía que tenga y esté tan estupenda con 71 años», espetó otra.

En la misma línea se expresaron varios seguidores más del formato. «¿Tú estás sordo, ciego o ambos, Pablo?», se preguntó un «tuitero». «Y verás, que va a ganar “La Voz Senior” Helena y me va a parecer la cosa más injusta hasta ahora de “La Voz”», dijo otra. Una más, por su parte, tampoco entendió la decisión de López, a pesar de que la «justificó». «Pero la Bianco ya es famosa... y tiene más tablas». «Se ha consumado la injusticia en “La Voz Senior” con el grupo de Pablo. Helena Bianco no tenía que pasar mejor, mucho mejor Enri», enfatizó uno más, en desacuerdo con el cantante.

Uy, Helena, no sé porque me lo esperaba... Con lo mal que canta está señora por mucha energía que tenga y este tan estupenda con 71 años.. #LaVozSenior7pic.twitter.com/RdSdmRT8zI — Carmen Al (@carmen_algu) 19 de junio de 2019

queeeeeee??? Tu estás sordo, ciego o ambos, Pablo??? #lavozsenior7 — Jose M Sanchez Alija (@jmsa00) 19 de junio de 2019

Y verás que va a ganar la.voz Helena y me va a parecer la cosa MAS INJUSTA hasta ahora de la voz.... Sorry #LaVozSenior7 — MoHiKaNa (@Ladymohikana) 19 de junio de 2019

Pero la Bianco ya es famosa.. y tieme más tablas.. 👎🏼#LaVozSenior7 — Jenni (@_innej_) 19 de junio de 2019

Helena lo hace muy bien, claro, pero me hubiese gustado que pasara Enriqueta porque ella nunca ha tenido la oportunidad de subirse a un escenario, más que en La voz. Y también lo ha hecho bien la mujer. #LaVozSenior7 — Teresa 🎸🎶 (@srta_sdt) 19 de junio de 2019

#LaVozSenior7 toooongoooo. No merece Elena Bianco pasar a la final. Ni ella, ni los que han triunfado anteriormente. — estela (@candycanwilson) 19 de junio de 2019