La semana más «polarizada» en «GH VIP»: «Es una batalla campal»

Actualizado 27/09/2019 a las 00:29

Como casi todas en Guadalix de la Sierra, esta semana ha sido bastante movida en la casa de «GH VIP». Los dos nominados, Hugo Castejón y Noemí Salazar, anduvieron toda la semana a la gresca y arrastraron a sus compañeros a un enfrentamiento entre grupos. La tensión entre ambos estalló cuando Salazar acusó a Castejón de tirar la comida y robar los albornoces de los demás.

«¡Falsa! ¡Eres una falsa, una manipuladora y una mentirosa!», fue la reacción del acusado. Noemí no se amilanó y empezó a burlarse de Hugo imitándole cuando hablaba. Empezaron a gritarse y ella acusó a Hugo de meter «las manos en la comida de los demás, ¡que te comes hasta el césped!». Él se indignó y le contestó que estaba «muy subidita».

Los gritos fueron en aumento hasta que Noemí y sus aliados salieron de la sala. Hugo se quedó con los suyos y cada grupo se puso a despellejar al otro. «Esto es una agresión constante de ellos contra nosotros», se quejó Hugo. Noemí le dijo a los suyos que estaba dispuesta «a darle la vida mártir» a su enemigo. Jorge Javier constató que la casa está «polarizada, y tiene que encontrar el equilibrio».

Ese desequilibrio irrita mucho a Mila Ximénez, para quien la casa «es un puto infierno. Desde que te levantas hasta que te acuestas aquí hay una batalla campal». Pero pese a sus lamentos, lo cierto es que Mila también aporta lo suyo a ese ambiente de gresca constante.

Su primera gran bronca la tuvo con Adara, a quien acusó públicamente de no colaborar en la limpieza de la casa. La aludida se revolvió y dijo haber cumplido con sus responsabilidades. La respuesta no satisfizo a Mila, que siguió insistiendo hasta que Adara la llamó «amargada, que todos los días tenemos que ver tu cara de culo». Mila contraatacó preguntándole si había visto «tu cara por la mañana, porque da miedo».

Su otro gran enfrentamiento fue con Hugo en la sala de pensar. Él intentó ser algo más conciliador, sin esforzarse demasiado tampoco, pero Mila fue a cuchillo desde el minuto uno. Le llamó provocador y Hugo se defendió preguntándole si eran «todos tan simples que yo os provoco y ya me insultáis no? ¿No será que vais todos contra mi y yo me tengo que comer vuestros ataques?». Mila le replicó a gritos diciéndole que intentaba que la gente creyese que era «una víctima, pero el único verdugo es Hugo Castejón». En la gala, cuando Jorge Javier puso las imágenes Mila no quiso retractarse de lo dicho y deseó que Hugo fuese el expulsado de la noche.

Ahora que Hugo, el enemigo de casi todos, ha sido expulsado de «GH VIP» puede abrirse una etapa más pacífica en la convivencia en Guadalix de la Sierra.