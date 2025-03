A la segunda va la vencida: Almudena gana 'MasterChef Abuelos'

Perseverancia, esfuerzo y resistencia son atributos indispensables para llegar lejos en ‘MasterChef’ , no importa en cuál de sus versiones ni las edades de sus aspirantes . La 1 y Shine Iberia guardaban en la recámara la segunda edición de ‘MasterChef Abuelos’ , el particular homenaje del ‘talent’ culinario a los abuelos y abuelas de España, integrantes de una generación con la capacidad de lucha por bandera. En los fogones, y en la vida.

Son cualidades que Rosario , José , Eduardo , María Luisa , Mari Carmen , Daniel , Lola , Inés , Rocío , Filomeno , Almudena y Andrés , la docena de concursantes de entre 89 y 64 años de la segunda edición de ‘MasterChef Abuelos’ , han demostrado de sobra a lo largo de tres frenéticas horas de programa. Sin embargo, solo entra en juego un trofeo y un pellizquito de 12.000 euros en metálico a repartir entre estos aspirantes tan genuinos como díscolos.

Mentes jóvenes, actitud enérgica

«Con la risa como ingrediente principal, hemos llenado de nuestras cocinas de admiración y ternura para homenajearlos como se merecen», anuncia Jordi Cruz . A propósito de los chefs, Lola tiene un apunte importante sobre ellos. «Son más guapos al natural que en la tele».

Pepe Rodríguez , Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz no podían dejar de acompañar a los veteranos aspirantes en esta aventura para valorar sus platos y aprender con su sabiduría. Como la de Rosario , lotera jubilada de 84 años, el mejor ejemplo de que la juventud se lleva por dentro y no en el DNI. «No me siento mayor, no tomo pastilla de ninguna clase». «Estos con nosotros ven historias que la gente joven no puede dar», apostilla Rocío , extremeña de 71 que segura no hacer «delicateses», sino que prefiere los platos de toda la vida.

También los escolta en la primera prueba otra super abuela, Carmina Barrios , tan filósofa como siempre. «No tengáis el miedo. Tenemos una edad para hacer y demostrar lo que nos salga de las narices. La vida es un tango y el que la sepa bailar es el que la vive», les aconseja.

Además de la ex aspirante de ‘MasterChef Celebrity 6 ’, sus respectivos nietos y bisnietos aparecen para ayudarlos a superar el primer reto: un plato libre con ingredientes que encuentran debajo de la caja misteriosa, entre los que hay materia prima como patatas, ternera, bacalao, judías, carrillera, o paletilla de cordero ¡Y otra grata sorpresa para los seguidores del formato! Una de las visitas es Henar , la entrañable finalista de ‘MasterChef Junior 8 ’, que resulta ser la nieta de Daniel . «Desde viniste del programa comemos mucho mejor», admite el madrileño.

«Para mí, cocinar en ‘MasterChef’ es demostrar que los abuelos no estamos aparcados», reivindica en medio del cocinado la polifacética Mari Carmen , una barcelonesa de 79 años que es fan de la decoración y la moda y trabajó más de una década como carnicera. Que se lo digan al concursante de más edad. A sus 89 años, Andrés (‘instagramer’ conocido como ‘The Spanish King’) es actor y modelo de alta costura, y se codea con las estrellas: ha protagonizado un videoclip de C.Tangana y ha trabajado con Paco León .

"Mi marido no me dejaba hacer otra cosa, si yo volviera a nacer yo trabajaría. Es muy importante que la mujer lleve el suelo a la casa. Eso tiene una fuera y una validez", Rocío se sincera con los jueces https://t.co/5KB3O2GWnE #MCAbuelos pic.twitter.com/YLX6mk5a0C — MasterChef (@MasterChef_es) January 10, 2022

Ya en la cata, los experimentados aspirantes apuntan maneras de cocineros exigentes, ganando por goleada a los tiquismiquis de los jueces. Ninguno se confiesa 100% satisfecho de sus respectivas elaboraciones. «Un buen cocinero sabe cómo mimar el producto, y vosotros sois unos expertos en la cocina de supervivencia», elogia Pepe antes de repartir los puntos del 1 al 10 y coronar como la mejor del reto, precisamente, a Almudena.

Sus crepes rellenos de langostinos y setas no tienen según los chefs, «ni media pega, son un 10». «Los puedes hacer en cualquier día señalado que vas a quedar como una reina», señala Jordi . Y agrega Pepe : «están para comerse un saco».

Bajo el sol de Benidorm

Después de lucir sus dotes como chefs individualmente, es hora de trabajar en equipo y saltar a la cocina de vanguardia. Aunque con vistas al mar de Benidorm el escenario también incita a irse de marcha, primero la obligación y después la devoción.

El chef Ricard Camarena , cuyo restaurante cuenta con 3 Soles Repsol, diseña el menú a replicar divididos en dos equipos formados al azar. El azul, capitaneado por Rosario , se encarga del entrante, menestra con velouté de aceite de escabeche, y del segundo, arroz margarita. Mientras, sus integrantes amenizan el cocinado intercambiando cotilleos. Las 'pink ladies' revelan una información exclusiva. «En Benidorm vienen uno, y se van dos; y en ‘MasterChef’ también va a pasar. Entre María Luisa y José hay mucho ‘feeling’».

Señoras en la puerta de sus casas con las hamacas hablando de todo un poco #MCAbuelos pic.twitter.com/aVjcqKNk0o — MasterChef (@MasterChef_es) January 10, 2022

Al rojo, dirigido por Lol a , le toca el primero, es decir, merluza, patata chafada y jugo de judía. Para terminar, deben elaborar un postre de café con helado de leche quemada, mantequilla y macadamias. Antes de que el desastre con el plato dulce sea irreparable, Jordi aconseja a la capitana que piense en uno de sus planes favoritos con sus amigas. «Tienes que organizar el cocinado como si fuese un botellón».

Ambos equipos lo hacen «brutal», según el veredicto. Por parte del azul es Pepe quien los felicita. «Me ha encantado que aún no habiendo un líder, entre todos habéis sacado al equipo adelante. No se ha notado que no estaba la jefa. Y habéis hecho dos platazos. Enhorabuena porque habéis trabajado mucho, y muy bien».

En el caso del rojo, destaca Jordi , «habéis tenido un cocinado más movidito que la fiesta que os pegasteis anoche en Benidorm». « Lola , te has esforzado, pero capitana capitana tampoco has sido. Eras una aspirante más. Al principio estabais perdidos, pero en cuanto hemos dado tres directrices tontas, como equipo, habéis sido chapó. Aunque con fallitos».

¡Felicidades! El equipo azul se convierte en el ganador de la prueba de exteriores https://t.co/5KB3O2GWnE #MCAbuelos pic.twitter.com/SCBdGe3sbX — MasterChef (@MasterChef_es) January 10, 2022

De modo que los ganadores de la prueba por equipo son los aspirantes del equipo azul. Pero lo verdaderamente importante es que ya pueden irse de cachondeo. La más contenta es Lola . «Prefiero la juerga a guisar. Mi cuerpo lo necesita».

Un plato «super chulo» para ganar

En el último reto de la noche se desvela por fin el nombre del vencedor o vencedora de ‘MasterChef Abuelos 2’ . Con 16 y 13 puntos, respectivamente, Almudena y Rosario parten primera y segunda. Ahora bien, antes han de triunfar…y el desafío no es nada sencillo: se trata de replicar un plato de presa ibérica de Toño Pérez , chef del restaurante Atrio, con dos estrellas Michelín. «El único entusiasmado es Daniel . Hacer esto es de artistas. Es como pintar un cuadro de Picasso».

Juanma Castaño , ganador del último ‘Celebrity’ vuelve con su madre, Tere , que causó sensación en la visita a su hijo. El periodista deportivo pide no cocinar. «Eres mi hijo y te quiero, pero has estado un poco subidín», reprende su progenitora.

Reunidos también 14 soles Repsol en el restaurante, chefs como Pepa Muñoz, Ramón Freixa, Pepe Solla, Fina Puigdelval, Martina Puigvert , Francis Paniego, Martin Berasategui y Juanjo López , echan una mano a los jueces con la cata definitiva. Y por supuesto, la ganadora y finalista de la primera edición de ‘MasterChef Abuelos’ , Guadalupe Fiñana y Aurelia Matallán .

Luces y sombras en el resultado de los platos de los aspirantes. «Es una prueba difícil pero la habéis salvado con habilidad», resalta Pepe. «Nos ha resultado difícil repartir los puntos, porque tiene mucho mérito lo que habéis conseguido. No era un plato al que estuvierais acostumbrados, pero lo habéis hecho con mucho cariño».

Con diferencia, eso sí, la alumna más aventajada está entre Rocío , Rosario y Almudena está la ganadora, al ser las alumnas más aventajadas de las tres pruebas. Agradecidas, emocionadas y cantarinas, ocupan el lugar de los jueces para conocer el veredicto.

Nos has demostrado que se pueden afrontar los retos complicados con una sonrisa y buen humor. Has hecho la mejor réplica del plato de Toño Pérez, así que sumas 10 puntos, anuncia Samantha . Por tanto, con 26 puntos no hay dudas de quien se proclama vencedora. «No lloro, ya he llorado bastante. Pero ser la ganadora de mi programa favorito es impresionante. Es un reto que nunca hubiese podido pensar conseguir. Me ha dado muchísimo, ha sido una experiencia inolvidable. Nunca he ganado nada; es lo primero que gano…bueno, y lo último».