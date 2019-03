El secretario general de Vox estalla en «Espejo público»: «¡Ya está bien de tanta mentira!»

Actualizado 26/03/2019 a las 11:16

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, fue entrevistado esta semana en «Espejo Público», donde no dudó en mostrar su malestar. En concreto, Ortega Smith entraba en directo en el programa para comentar una noticia de «La Marea» que señala que un militante de la formación política en Toledo fue condenado por agredir a un profesor universitario. La noticia, que el secretario general de Vox tildó de «fake news», provocó un tenso desencuentro con la presentadora del espacio de Atresmedia, Susanna Griso. «Yo no sé quién es esa persona. Yo no me conozco el nombre de los 42.000 afiliados tiene Vox. Si cualquiera de ellos está imputado por eso que dice usted, será expulsado. Nosotros no hacemos como Podemos, que lleva en sus listas a condenados por violación, por maltrato... Somos un partido serio», afirmó al respecto.

«Para usted, ¿qué medio no es un "fake news"?», preguntó Susanna Griso a Ortega Smith. «Todos aquellos que utilizan la información para manipularla y para trasladar mensajs que son falsos», respondió el político. Durante su retahila, el secretario general de Vox se quejó ante Griso de que los medios «anden siempre con la misma matraca». «Ni somos un partido fascista, ni de ultraderecha, ni totalitarios, ni nos comemos a los niños», espetó. «Somos el único partido que defiende la Constitución y la Democracia, ¡ya está bien de tanta demagogia y tanta mentira informativa!».

Respecto a las últimas declaraciones de Santiago Abascal sobre el uso de armas en legítima defensa, Smith aclaró en «Espejo Público» que «Vox no pretende convertir España en el lejano Oeste, sino en un país seguro». El secretario general también tuvo tiempo para comentar el fichaje de ex altos cargos militares por el partido de Abascal: «Son militares que han demostrado un gran servicio a la nación. Tienen todo el derecho, un gran currículo dentro y fuera de España».