Por qué Terelu Campos huyó de Bigote Arrocet en 'Secret Story'

Uno de los aspectos más comentados tras la salida de Bigote Arrocet de 'Secret Story' , en Telecinco, fue la espantada de Terelu Campos para no encontrarse en plató con la expareja de su madre, María Teresa Campos. El artista, expulsado del reality, sí ha compartido ya espacio ante las cámaras con Alejandra Rubio , nieta de María Teresa, pero tiene todavía pendiente una conversación con Terelu Campos que, de haberse producido la semana pasada, quizá habría elevado los datos de audiencia del concurso, mermados por las series turcas en la competencia.

Muchos especulaban con que la salida de Terelu en el preciso momento en que llegaba Arrocet a Telecinco formaba parte de la estrategia de la cadena, que se guardaba así la baza del encuentro entre ambos personajes para generar espectación e incrementar sus datos en próximas entregas. Los espectadores son sabios y, este domingo, en el debate presentado por Jordi González se desveló el verdadero motivo de la ausencia de la hija de María Teresa Campos. «El jueves, Terelu, no quiso verte y abandonó el plató», aseguró González. Según desveló el artista chileno, «tenía que irse porque había pactado algo con Jorge» , en referencia a Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Secret Story' y de otros programas de la casa como 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe'.

Terelu Campos, en el plató de 'Secret Story'

Alejandra Rubio, presente en el plató de 'La noche de los secretos', no confirmó la versión de Bigote, que dio a entender que Terelu se enfrentaría a él en un 'Sálvame Deluxe', y achacó la 'espantada' al miedo de su madre a verse las caras con el polémico concursante. «No quería enfrentarse a esta situación. Yo también tenía este miedo a si [Bigote] estaba muy enfadado, pero no me lo esperaba así. También me han dolido cosas porque María Teresa es mi abuela, pero creo que Terelu no quería verse en esta situación», aclaró. Según Bigote Arrocet, tertuliana y concursante se verán las caras en una próxima entrega de 'Sálvame Deluxe' , algo que el entorno de las Campos ni confirma ni desmiente, de momento.