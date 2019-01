Samanta Villar: «No voy por ahí buscando polémica»

Actualizado 21/01/2019 a las 01:29

Samanta Villar abandona la calle y el hogar ajeno para contar nuevas historias desde su propia casa a personas que han superado grandes dificultades o han apostado por nuevas maneras de vivir. «Llevo 10 años entrando en casa de la gente, desde que empecé con “21 días” así que pensamos que podría devolver ese favor. Ya es hora de que la gente entre en la mía». Receptiva, empática, con mucha curiosidad y libre de prejuicios para poder conocer y dar a conocer historias «que merecen ser contadas». Así se presenta Samanta Villar en «La vida con Samanta», nuevo programa que Cuatro ha decidido estrenar hoy, a las 22.50, sin mucho tiempo de aviso: «Nos ha pasado varias veces ya esto de no tener el programa terminado del todo y que aun así nos llamen para estrenar. Pero no pasa nada. Estoy muy contenta».

«La vida con Samanta», programa producido en colaboración con Allcontents y Masanta Films, contará con una fórmula similar a los espacios por la periodista anteriormente. «Serán diez entregas. En cada una de ellas abordaremos un tema genérico como puede ser el amor, el pasado, las mujeres o el vicio, y todas contarán con cuatro testimonios para que podamos entenderla desde distintos puntos de vista», explica.

En el programa de hoy, comprobará en primera persona si existe «la fórmula del amor» y mostrará la experiencia de dos «bebés adultos» enamorados y los principios de la sologamia, la última tendencia en relaciones personales. Pero también hablará con una pareja que se ha impuesto a todo tipo de barreras: físicas, religiosas, culturales… «Los conocía desde hace bastante tiempo, pero no nos había cuadrado incorporarlos a un programa hasta ahora. Se trata de una mujer con acondroplasia que mide 1'29 metros y un chico senegalés de casi dos metros. Habías más cosas que les diferenciaban y les separaban, pero a base de generosidad y amor han formado una familia preciosa».

Atmósfera de complicidad

Para conocer en profundidad a sus invitados y crear la situación perfecta para que sus invitados se sinceren, Villar ha acondicionado su segunda residencia: «Quiero mostrar mi casa, pero exponer a mis hijos ya no me parece legítimo. Si quieren salir en la televisión o no ya lo decidirán ellos». Alguno de ellos, requerirán un «tratamiento especial»: «Tuvimos que pedir permiso a los vecinos para montar una fiesta con el deejay Paco Pil». Otros protagonizarán los desnudos de la temporada: «Era verano y la gente tenía ganas de bañarse en la piscina».

Aunque la mayoría de sus invitados serán anónimos con grandes historias que contar, también habrá algún rostro conocido. Además del ya mencionado Paco Pil, aparecerá Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias. «Será en el programa que le dediquemos a la paternidad y nos enseñará una forma distinta de ver el tema. Él aún tiene pendiente el juicio –fechado en marzo– en el que reclama el reconocimiento de esa paternidad», adelanta.

Samanta Villar regresa a la televisión y ya son muchos los que esperan algún titular escandaloso. «No entiendo por qué. Sé que he protagonizado alguna que otra polémica, pero a veces ni me entero, como la última sobre la maternidad. Hay veces que estoy años sin entrar en Facebook o Twitter y es que la vida no se modifica por las redes sociales. Lo que sucede ahí no termina trascendiendo», reflexiona. «Tampoco busco que hablen de mí, ni tener notoriedad. No está entre mis objetivos y sé que es un poco contradictorio porque trabajo en la televisión. Pero haría mi trabajo igual si lo ve una persona o un millón. No busco las polémicas ni las rehuyo. Solo quiero contar historias y divertirme».