El tremendo desplante de Gianmarco a Telecinco, que destapa la gran mentira del italiano

Hace casi dos semanas que llegó a su fin la séptima edición de «Gran Hermano VIP», pero el triángulo amoroso entre Adara Molinero, Hugo Sierra y Gianmarco Onestini sigue más vivo que nunca en Mediaset. El pasado sábado, la joven rompió su silencio y aseguró en «Sábado Deluxe» que su relación con ambos estaba más que resquebrajada, pero lo cierto es que cualquier cosa que sucede al respecto de los tres no deja de generar titulares.

En la noche del pasado viernes, antes de que Adara visitara «Sábado Deluxe» y de que Gianmarco entrase en el programa por vía telefónica, el italiano fue a una conocida discoteca de Barcelona en compañía de sus amigos para trabajar como «disc-jockey». Un equipo de «Cazamariposas», formato de Mediaset, se desplazó hasta el lugar para intentar hablar con Gianmarco, aunque lo cierto es que el comportamiento del transalpino con los trabajadores del programa dejó mucho que desear.

Así lo aseguró este lunes en «Sálvame» Laura Lago , directora de «Cazamariposas», después de que los tertulianos de cabecera de Telecinco analizasen la relación entre el italiano, Adara y Hugo Sierra. «Nosotros desplazamos a un equipo a la discoteca, a la que Gianmarco llegó acompañado por varios amigos. Uno de ellos altísimo, por cierto, que nada más llegar le propinó cuatro empujones y varios pisotones a nuestro cámara. Algo que Gianmarco toleró, por cierto, que su amigo se comportase así con la cadena que le ha hecho famoso» , afirmó Lago, muy crítica, en «Sálvame».

Su farsa como «disc-jockey»

Aunque su relato no se quedó ahí. «La zona en la que tenía que pinchar Gianmarco como “disc-jockey” teníamos permiso para estar. Pero cuando nuestra compañera Laura [Roigé] sube, se encuentra con algún empujón y nos empiezan a poner copas encima de las cámaras para evitar que grabemos», siguió diciendo Lago, cada vez más crítica y que entonces, confesó algo que dejó a Gianmarco en muy mal lugar. «Pero a pesar de que no nos dejaban grabar, nuestros equipo se dio cuenta de algo: de que Gianmarco no estaba pinchando, a pesar de que estaba contratado como “disc-jockey”. Había otro chico bajito, escondido debajo de la mesa de mezclas, que era el que realmente hacía de “disc-jockey”. Gianmarco no estaba pichando, pero hacía ver a la gente que pinchaba. Aunque realmente no lo hacía», refirió la directora de «Cazamariposas».

La televisiva continuó firme con sus ataques. «En el photocall, un amigo de Gianmarco se puso en frente de Laura y de nuestro cámara y les dijo que no tenían que hacerle ninguna pregunta, a pesar de que estábamos ahí para ello y de que teníamos todo los permisos », aseguró Lago, muy tajante. «Desde la organización de la discoteca, nos dan en todo momento su apoyo. Nos dicen que no nos vayamos y que nunca en los 20 años que llevan abiertos se habían encontrado con un personaje como Gianmarco , que trate así a la prensa y con amigos que no dejan trabajar», aseguró Lago.

La directora de «Cazamariposas» siguió con su discurso. «Pero Gianmarco lo que ha conseguido es que emitamos todo eso y que contemos cómo no pincha en las discotecas, a pesar de que se vende como “disc-jockey”. Somos todos parte de la cadena que le ha hecho famoso, que parece que se le ha olvidado», siguió diciendo la directora de «Cazamariposas», a poyada en todo momento por Carlota Corredera, presentadora de «Sálvame» este lunes. « Su actuación ha sido desafortunadísima. Esperemos que os pida disculpas o que entre en este programa para hacerlo. Es un personaje conocido que ha entrado en “Gran Hermano VIP” y que es famoso en España gracias al programa. Tendrá que dar la cara», afirmó por su parte Corredera.