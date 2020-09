Sálvame Telecinco reincorpora con nocturnidad a Marta López tras prescindir de ella por conducta irresponsable La exconcursante de «Gran hermano» y expareja del periodista Alfonso Merlos era colaboradora de varios programas de la cadena hasta que a mediados de agosto se prescindió de ella a raíz de un vídeo en un lavadero de coches que publicó en Instagram

Ni un mes ha tardado Marta López en regresar a los platós de Telecinco. La exconcursante de «Gran hermano» y colaboradora de varios programas de la cadena como «Ya es mediodía» -donde coincidió con su expareja Alfonso Merlos- y «Sálvame», se sentó sin previa promoción en el último «Sábado Deluxe», pasadas las dos de la mañana, después de que su amigo Kiko Hernández leyera semanas antes el contundente comunicado que Mediaset España había enviado al resto de medios de comunicación para prescindir oficialmente de la colaboración de ella «por su conducta irresponsable en el ámbito privado con respecto a la toma de medidas preventivas anti covid-19».

López llegó a plató sin -en teoría- el conocimiento de sus compañeros. La exconcursante de «GH» quiso matizar que el motivo por el que Mediaset España prescindió de su colaboración («A mí no se me ha despedido porque no hay contrato de cadena. La actitud de Telecinco fue correcta»), no era el vídeo que había colgado en Instagram sobre una fiesta en Marbella (Málaga) con sus amigas («¿Yo no puedo ir a cenar a un restaurante»?), sino otro, de un familiar, en el que salía lavando un coche el mismo día en que debía estar en cuarentena por su positivo por coronavirus.

Antes de su regreso al formato diario de «Sálvame», la colaboradora quiso dejar claro que había dado un «falso positivo» («la cadena tiene todas las pruebas; jamás he tenido covid. La cadena, ante la duda, decidió que me quedase en casa») y que volvía a su puesto de trabajo tras demostrar que aquel vídeo en un lavadero no era suyo. «Pasé las pruebas a la cadena, además de que no era positivo, y por eso estoy aquí», se defendió. López reconoció regresar a plató a la defensiva, pues de allí había salido el rumor de que había dado positivo por coronavirus y las «críticas más grandes».

Los más críticos con ella fueron Lydia Lozano y Víctor Sandoval; la primera porque, junto a otros compañeros como Antonio Montero y Gema López, tuvieron que guardar cuarentena de dos semanas tras haber coincidido con ella en plató. «Yo estaba confinada porque estuve contigo lunes y viernes y que ahora digas que no tuviste nada...», se quejó Lozano. Sandoval, que su madre murió por coronavirus, estaba «indignado» con la actitud de Marta López.

«¡Para mí eres positiva y yo me estaba comiendo el marrón en casa!», continuó Lydia Lozano al enterarse de que López había sido «falsa positiva». La colaboradora, confinada junto a sus hijos durante varias semanas, reconoció que se lo había comunicado a sus jefes y a algunos de sus colaboradores, aquellos que se habían interesado por su estado de salud. Otro colaborador, Rafa Mora, le recordó que ya se había saltado el confinamiento para ver a su entonces novio Alfonso Merlos. «Ha sido víctima de un error», dijo la presentadora de «Sábado Deluxe» María Patiño.