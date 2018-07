Raquel Mosquera estalla contra su socia en «Sálvame»: «¡Que desaparezca!»

Actualizado 20/07/2018 a las 13:08

Nuevo capítulo del veraniego culebrón protagonizado por Raquel Mosquera tras proclamarse tercera finalista de «Supervivientes 2018». Ayer jueves, la viuda del boxeador Pedro Carrasco acudió a la versión diaria de «Sálvame» para ajustar cuentas con sus enemigos íntimos. «No tengo miedo ni a nada ni a nadie». Así de contundente fue Raquel Mosquera en su llegada a plató junto a la presentadora, Carlota Corredera, quien le recordó que «se han dicho muchas cosas» acerca de ella en «Supervivientes».

Una de las personas que «ha dicho muchas cosas» es Ángela Beck, la supuesta socia de Raquel Mosquera en un centro de belleza. Ángela le reclama a la «superviviente» 23.000 euros, motivo por el que incluso la ha denunciado. Ante los hechos acaecidos, Mosquera pidió ayer en plató que presentase «papeles» para así demostrarlo.

En un momento dado en el que los colaboradores y la presentadora estaban interrogando a la invitada por sus supuestas deudas con su centro de belleza, Corredera interrumpió la conversación para dirigirse al director del programa: «¿Me puedes repetir David lo que me has dicho? ¿Y qué hacemos? Se lo cuento, ¿no?». Ha sido entonces cuando la presentadora ha desvelado que la exsocia se había desplazado «a las puertas de Telecinco» para hablar «con algun responsable de "Sálvame"».

Mosquera no ha dudado en ofrecer su propia versión de lo ocurrido («¡Su negocio le iba mal, por eso quería colaborar conmigo!») mientras la «exsocia» estaba esperando al sol en la puerta de Mediaset. Tras ello, Carlota Corredera ha pedido permiso a la peluquera para hablar con su exsocia. «No, yo no lo permito» ha sido su tajante respuesta. «En un contrato que he firmado hoy nadie podía entrar estando yo aquí sentada (...) ni por teléfono», ha desvelado. La conductora de «Sálvame» se ha escudado en que Ángela estaba «en la calle».

La «exsocia» de Raquel Mosquera, en las afueras de Mediaset -

Finalmente María Patiño y Belén Esteban se han desplazado al exterior de los estudios de Fuencarral para entrevistar a la susodicha. «Yo no voy a contestarla a nada» ha sido el primer requisito por parte de la finalista de «Supervivientes». La exsocia se quejó de que había dejado a las clientas «encerradas» en su centro de belleza para desplazarse en taxi a Mediaset: «¡Me debes 42 euros por el taxi, para empezar!».

Tras las declaraciones de Ángela, el representante de Raquel Mosquera pidió a su clienta que se marchase del plató, enfadado por el incumplimiento del contrato que estipulaba que no se podía hablar sobre Rocío Carrasco –algo que también se acabó haciendo– ni sobre la hipotética exsocia. Finalmente Mosquera hizo caso omiso a su representante y permaneció en plató con una condición que el programa se vio obligado a cumplir: cortar la conexión en directo con la denunciante. «¡Que desaparezca, por favor!», espetó.