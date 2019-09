Actualizado 26/09/2019 a las 12:14

La tarde del miércoles estuvo llena de polémicas en «Sálvame». Después de que la amistad entre Belén Esteban y Belén Rodríguez no esté pasando por su mejor momento, ahora le ha llegado el turno a Lydia Lozano. Tras su aparatosa caída hace unas semanas haciendo una carrera en plató, la colaboradora ha vuelto a romper a llorar por una fuerte disputa con Belén Rodríguez.

En esta ocasión, los comentarios de Ro han sido los que han desencadenado toda esta situación. Algunas palabras emitidas por la colaboradora no han sentado bien a las redes, provocando las críticas. Pero quienes han dado un paso más allá son los miembros del club oficial de fans de Lydia Lozano, que han mandado insultos a Belén Rodríguez.

Esta situación le pilló por sorpresa a Lydia Lozano, especialmente cuando le acusó Belén Rodríguez se haberse sumado a los insultos por no condenarlos, viniendo desde su club de fans. Algo que provocó que a Belén Rodríguez se le fuera la boca. «Al final Lydia también es partícipe del delito y se convierte en otra delincuente», le espetó en pleno directo de «Sálvame».

Inmediatamente, Lydia Lozano, que no sabía que hacer, empezó a romper el gesto, en señal de disgusto y evidenciando que se echaría a llorar y, para evitar el espectáculo público, decidió marcharse entre el decorado del plató. Acto seguido, Jorge Javier Vázquez comenzó una carrera por detrás de la pantalla en busca de Lozano, que apareció en la zona en la que se encuentra la dirección del programa, con la firme intención de marcharse.

«¡Que me voy!», empezó a repetir sin freno. Acto seguido, apareció Belén Rodríguez con la intención de hablar las cosas, pero antes se llevó un par de reproches de su compañera de «Sálvame». «No me puedes llamar delincuente ¡Me has llamado delincuente! ¡A mi me has llamado delincuente! No, Belén, no me parece bien. Y si somos de verdad amigas, haberme llamado ayer por la tarde para decírmelo. ¡No me puedes llamar delincuente públicamente! Me llamaron —del club de fans— para autorizarlo, nada más. ¡Y ciérralo! Vete a comisaría y ciérralo que a mi me la suda», le lanzó Lydia Lozano sin que pudiera responderle Belén Rodríguez.

«No, perdona, es tu club de fans», quiso continuar la experta en realities. «Te pido perdón por lo de delincuente. Pero lo que quiero decir es que tu club de fans está cometiendo un delito, y si no condenas eso...». «¡Que lo he dicho!», interrumpió Lozano. «Lo he dicho... Y ayer dije que no sabía que había habido insultos.¡Yo no lo sabía!». Ante esta afirmación, Belén Rodríguez le recordó que Kiko Hernández la había advertido, matizando Lozano que pensaba que se trataba de una broma por parte del colaborador al no haberle enseñado ninguna captura de pantalla con los insultos. «No quería caer en una provocación. ¡Yo no tenía ni idea de que te habían insultado!»

«Ahora escúchame», le pidió Belén Rodríguez, con la intención de dar por finalizada la disputa. «Lo que me refiero es que al final la que sale perjudicada con su imagen eres tú. Con que tu club de fans insulte a tus compañeros. Porque están cometiendo un delito. Y efectivamente, tú no eres ninguna delincuente, y si es por eso te pido disculpas de verdad», dijo Rodríguez, ante una Lozano que continuó llorando durante varios minutos más, emitiendo un mensaje de complicada comprensión, que dejaba ver que no entendía el funcionamiento de las redes sociales y que, aunque le han ofrecido dinero por realizar publicaciones, jamás lo ha aceptado. «Es que no se escribir desde Twitter», aseguró.