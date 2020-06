Sálvame El motivo del longevo pique entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban Presentador y colaboradora de «Sálvame» incluso presentaron las Campanadas de Año Nuevo en Telecinco, pero llevan años arrastrando una espinita clavada tras el concurso de ella en «Gran hermano» durante 2015

Quienes lleven viendo «Sálvame» desde sus orígenes como debate «golfo» de «Supervivientes» saben que la relación entre su primer presentador, Jorge Javier Vázquez (46), y su primera colaboradora estrella, Belén Esteban (49), no ha sido un camino de rosas, a pesar de su reconocida amistad. «La confianza da asco» es una frase que se ha repetido durante los últimos días en el programa de Telecinco y La fábrica de la tele («Socialité»). Pero, como ayer reflexionó J.J., esta turbulenta relación no se debe a sus diferencias ideológicas, sino a su modo de afrontar la vida: una, de manera más intensa y dramática; el otro, de manera más liviana, riéndose de la situación y restando importancia a las cosas.

Dos actitudes que presentador y colaboradora mostraron este martes por la tarde durante su reencuentro ( «cumbre de la paz», según sus cucos guionistas) tres días después de su fortísima discusión, a costa del coronavirus y la política española, en «Sábado Deluxe», que acabó con él abandonando el plató y dejando su entrevista a medias.

Mientras que un calmado Jorge Javier, emperifollado a lo Kim Jong-un ( sus detractores siempre le comparan física y temperamentalmente con él por su «mano izquierda» en «Sálvame»), tiraba ayer constantemente de socarronería, la expareja de Jesulín de Ubrique estaba visiblemente molesta. Acabaron haciendo las paces con un «codazo», como los tiempos obligan, pero él reconoció que no podían seguir poniendo «parches» a su amistad desde hace veinte años.

(De izq. a dcha.) Mila Ximénez, Kiko Hernández, Karmele Marchante, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Lydia Lozano y Rosa Benito, durante la celebración de los cien programas de «Sálvame» en 2009 - ABC

«Sálvame» les volvió a unir en 2009; él venía de un parón laboral tras la cancelación de «Aquí hay tomate» en 2008 y ella abandonó «El programa de Ana Rosa» para tener una «silla» en el nuevo programa de Telecinco junto a otros «televisivos» como Kiko Hernández, Lydia Lozano y Karmele Marchante. El dúo «tragicómico» formado por Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se convirtió rápidamente en uno de los atractivos de este experimento televisivo que convirtió a sus tertulianos en protagonistas de las historias y acabó absorbiendo toda la tarde de la cadena.

Fue tal el inesperado éxito de «Sálvame», que, entre broma y broma, acabaron dando con récord de audiencia las Campanadas 2009-10 en Telecinco. Han vivido de todo, delante y detrás de las cámaras, durante los últimos once años: desde la desintoxicación de ella y su posterior boda con Miguel Marcos hasta el ictus de él. De hecho, el San Judas Tadeo («el santo de las causas imposibles») que el presentador llevó ayer a plató fue el que le regaló la colaboradora una vez salió del hospital y regresó al programa.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, durante una de sus entrevistas en «Sálvame Deluxe» - ABC

Vázquez siempre ha bromeado con el mal carácter y permanente estado de queja de ella, pero si hay algo que Belén Esteban parece no haberle perdonado todavía es la actitud de él mientras ella participó en «Gran Hermano VIP» en 2015. El presentador no dudó, por aquel entonces, en criticar «con todo el dolor» de su «corazón» el concurso que estaba realizando su compañera y amiga, aunque sí quería que ganase el «reality». «Flaco favor le hacemos diciendo que ella es así, ¡es que no es así!», manifestó en un momento dado. Aquello no le sentó nada bien a Esteban tras salir de la casa como ganadora. Y prueba de ello es que, de tanto en tanto, ambos se enzarzan en plató por ese mismo motivo.

Una de las últimas veces fue en otoño de 2019 con motivo de la criticada participación de Mila Ximénez, también colaboradora de «Sálvame», en «Gran Hermano VIP». «Me sentía mucho más atado para opinar en tu concurso», le dijo J.J., interesado en saber qué le molestó realmente a la «princesa del pueblo». No hubo respuesta.