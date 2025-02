Miriam Saavedra recibe en directo la falsa noticia de que su padre había muerto

Miriam Saavedra acudió a «Sálvame» para protagonizar lo que parecía que iba a ser una amable conversación. Sin embargo, la princesa inca recibió una mala noticia de manos de Víctor Sandoval, quien le informó de forma errónea de que su padre había muerto por coronavirus. La noticia se esclareció pronto y se supo que su padre seguía estable dentro de la gravedad, pero fue el estado de salud del mismo lo que le sirvió a la televisiva para mandar un mensaje al presidente de Perú.

«Mi padre se está muriendo. He estado toda la noche buscando respiradores, la gente se está muriendo», comenzó su relato Miriam Saavedra. «Me siento impotente», añadió llorando. «Nos están tomando el pelo, los hospitales están saturados. La gente se está muriendo. Mi padre se está muriendo», continuó diciendo una Miriam desesperada. Y es que hasta su hermana, de su misma edad, lo está pasando muy mal con la enfermedad: «No puede respirar, no hay atención. Por favor, no nos tomemos a broma esto ».

«Soy una compatriota más, una peruana más que está lejos de mi tierra, lejos de mi familia, estoy desesperada y me siento impotente. Mi padre está muy grave y me parece que ya hay un límite, señor presidente. No puede estar pasando esto, mi país es oro y se sigue fallando. Nos están tomando el pelo, los hospitales están saturados y la gente se está muriendo. Mi padre se está muriendo y mi hermana no puede respirar», dijo Saavedra, a lágrima viva, a Martín Vizcarra.

La ganadora de «GH VIP 6» continuó su relato hasta que Víctor Sandoval irrumpió en plató con una noticia en su teléfono móvil. «¿Qué? ¡No! ¿Que acaba de morir?», respondió angustiada Saavedra. Al parecer, el colaborador había recibido un mensaje de su representante Pilar Yuste en el que supuestamente le notificaba el fallecimiento de su padre. «Dice que acaba de fallecer tu padre, llama por teléfono», dijo Kiko Hernández.

Apenas unos minutos después, todo quedaba en un susto. El colaborador apuntó que había malinterpretado el mensaje de Yuste, en el que solo pretendía alertarle del estado de gravedad de su familiar. «Miriam, tranquila. Está grave pero no ha fallecido . Hay que tener mucho cuidado con los mensajes», dijo el presentador en un intento de tranquilizar a Saavedra. «He hablado con mi mamá. Yo solo quiero que se tomen en serio esta situación, que hagan algo», insistía ella tras confirmar que su padre continuaba estable dentro de la gravedad.

