Jorge Javier Vázquez revela haber sufrido amenazas por sus broncas políticas El presentador afirma haber acudido a la policía tras recibir imágenes en las que aparecía recibiendo disparos

Jorge Javier Vázquez, presentador de «Sálvame» y «La casa fuerte», entre otros programas de Mediaset, ha asegurado haber recibido amenazas a través de las redes sociales. El periodista, que desde el pasado sábado es máximo protagonista televisivo debido a su discusión política con Belén Esteban, ya fue objeto de comentarios hace semanas, cuando afirmó que «Sálvame» es un programa de «rojos y maricones», frase que pronunció tras el comentario político de otro colaborador, en este caso Antonio Montero.

A raíz del revuelo suscitado por su encontronazo con Esteban, Jorge Javier Vázquez y Montero recordaron su altercado en plató, momento que el presentador aprovechó para recordar que las palabras de su compañero le parecieron «fascistas». Al hilo de la conversación, Antonio Montero declaró haberse sentido «censurado» por Jorge Javier Vázquez, algo de lo que el conductor de «Sálvame» no se arrepinió en absoluto. «Lo volvería a hacer», admitió. «Para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia», agregó.

Del mismo modo, Jorge Javier reveló que tuvo que emprender acciones legales tras recibir amenazas en redes sociales: «El 1 y el 3 de mayo, dos días diferentes, tuve que ir a la policía a denunciar dos vídeos en lso que a mí se me aparecía asesinando». Según informó el periodista, «utilizando imágenes de 'Sálvame', el vídeo simulaba un disparo con arma de fuego: "Se me veía tirado en el suelo y aparecía una multitud aplaudiendo con la bandera española"», destacó.

Jorge Javier Vázquez sigue esta semana en el disparadero después de que el pasado mantuviera un enfrentamiento con Belén Esteban a cuenta de la pandemia causada por el coronavirus. El periodista de Badalona no ha ocultado en ningún momento su postura política y, de hecho, criticó esta semana que Belén Esteban acudiera al plató de «Sábado Deluxe» mostrando su malestar por las decisiones tomadas por el Gobierno durante este confinamiento. «Esa capitalización del dolor no me la creo», le dijo al respecto un enfadado Jorge Javier.

En los últimos días, además, Jorge Javier Vázquez ha sido tachado de «millonario progre» por el líder de Vox, Santiago Abascal, calificativo al que el periodista no ha dudado en responder desde su cuenta de Twitter: «le hacía cantando el 'cara al sol'», ha dicho.