La gran revelación de María Patiño tras el acoso en los Premios Feroz: «Era una persona importante»

Este jueves uno de los rostros más populares de ' Sálvame ' (Telecinco) regresaba al programa después de un tiempo ausente. Era María Patiño que volvía de sus vacaciones y se encontraba con el frente abierto de la presunta infidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros, un tema con el que arrancó el programa de Mediaset pero que a medida que avanzaba el espacio derivó en una de las noticias de esta semana, la agresión sexual a Jedet en los Premios Feroz, que llevó a María Patiño a abrirse con sus compañeros y con la audiencia para revelar un capítulo hasta ahora desconocido por todos.

La polémica de la fiesta post Premios Feroz ha llevado a muchos famosos a aplaudir la valentía de Jedet. Una de estos personajes ha sido Paula Echevarría y ' Sálvame ' recogió sus manifestaciones. Tras las palabras de la actriz, María Patiño tomaba la palabra y hacía un tremendo alegato.

«Hace años hay una situación, que si no tuve el valor de contar lo que me pasó, no lo voy a hacer ahora, pero viví una situación muy lamentable donde no tuve capacidad de reaccionar porque estaba empezando y la persona en sí era una persona importante, se lo conté a Jorge y lo sabe Gema», se sinceraba María Patiño , que a continuación, cargaba en ' Sálvame ' contra todos aquellos que cuestionan a las mujeres que denuncian.

María Patiño muestra su admiracióm

«Por eso, cuando escucha a personas que dicen que ahora hay una moda, que las mujeres se han venido arriba denunciado acoso y he estado escuchando, incluso, en gente conocida de que al final en las discotecas, cuando uno bebe, eso lo hemos vivido todas las chicas... Me parece tan sumamente lamentable», manifestaba la colaboradora de ' Sálvame ' que proseguía con su alegato. «Yo admiro a estas mujeres que, por lo que sea, empiezan a tener el valor y será la justicia quien determine o no, si esas denuncias son viables o no, el valor de denunciar algo que simplemente creen que no se lo merecen, me da igual si tienes una copa de más, si me rozas el culo o si te metes en el baño conmigo», afirmaba de lo más seria María Patiño ante las cámaras de Telecinco .

Finalmente, para zanjar su discurso la colaboradora ensalzó la valentía de todas estas mujeres que se atreven a denunciar. «Como yo no lo he tenido por ese miedo a sentirme señalada, por ese miedo a perder mi trabajo… Cuando veo a personas que lo hacen ... y que de repente hay una sociedad que las señala diciendo que eso pasa toda la vida… ¡Me parece tan indignante, hombre por favor!», sentenció María Patiño en ' Sálvame '.

