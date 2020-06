Sálvame ¿Es Fani la nueva José Antonio Avilés? Los colaboradores de «Sálvame» continúan preguntándose por su pasado y las profesiones que ejerció

«Sálvame» dio un respiro a sus colaboradores cuando puso en su punto de mira a José Antonio Avilés. El concursante de «Supervivientes» acudió al reality en calidad de reportero de «Viva la vida», pero parece que tenía más de lo segundo que de lo primero. Sus padres no sabían donde había estudiado la carrera de periodismo, tampoco entendían cómo podía llevar esa vida que tenía de lujo y por qué se rodeaba de tanta celebrity. «Ha sido odontólogo, azafato de vuelo, tiene una gran fortuna y eso solo con 23 años. ¿Le ha dado tiempo a todo?», se preguntaba María Patiño el día que «Sálvame» destapó al cordobés.

El espacio de Telecinco rescató unas imágenes de Avilés en un antiguo programa de la televisión cordobesa, en el que trabajó y donde ya dejaba ver de lo que era capaz. «Tengo una agenda muy cotizada, con más de dieciocho mil contactos», aseguraba el joven. «No existen tantos famosos en España», respondía «Sálvame» en tono jocoso. Su historia le fue rentable a Mediaset. La estiró durante un mes. Incluso protagonizó un especial, que se emitió casualmente el día del estreno de «Pasapalabra» en Antena 3. «Su verdad» alcanzó los 4 millones de televidentes y un 22,4% de pantalla y supuso su despedida televisiva.

Ahora parece que la factoría Mediaset quiere hacer lo mismo con Fani Carbajo. La que se diese a conocer por el «¡Estefaníaaa!» que su novio gritó en «Las islas de las tentaciones» ya se ha convertido en una «perra vieja de la televisión», según aseguraron los colaboradores de «Sálvame». Ha concluido dos realities («Las islas de las tentaciones» y «Supervivientes») y ya está en el tercero, «La casa fuerte». Está participando en la versión low cost de los concursos de Mediaset para que les conozcan «como pareja» a ella y a Christofer y poder dejar así de lado la etiqueta del «cornudo de España», pero la jugada no le está saliendo como esperaba.

Audios y acusaciones

No han pasado ni dos semanas cuando el exterior se ha puesto en su contra. «Sálvame» no para de recibir indicios de que el pasado de Fani es aún más tormentoso de lo que parece. Hasta ahora se sabía que había sido maltratada por el padre de su hijo y que su madre había tenido una vida complicada que la había alejado de ella. Sin embargo, ahora los colaboradores la han relacionado con la prostitución, momento que «Sálvame» aprovechó para hacer un montaje de la joven con la música de «Pretty Woman».

El cruce de acusaciones con Oriana Marzoli, señalada también de ejercer «el oficio más antiguo del mundo», parece haber «destapado» el posible pasado de Fani como «escort». Y un comentario de Christofer, quien le reprochó haberle dado «manga ancha» para irse «de cena con hombres que ni conocía, parecía confirmarlo. «Pero por trabajo y te lo he dicho (...) ¡Yo no trabajo de dependienta!», defendía ella. Ya en «Sábado deluxe», el periodista Miguel Frigenti dejó caer que esta información y le mostró un audio al presentador de una fuente que lo confirmaba. Así que este lunes, el programa cebó el tema y contactó con algunos miembros de su familia.

La familia, en contra

La que comenzó con las comparaciones entre José Antonio Avilés y Fani fue la propia hermana de esta. Y lo hizo en «Sábado Deluxe». «Es una mentirosa compulsiva. La han echado de trabajos por tener problemas del tipo de los de Avilés, no va por la vida de una manera muy legal», dijo. Pese a que no quiso dar demasiada información al respecto, Rebeca puso un ejemplo. «Cogió los datos bancarios de mi madre y de mi abuela y los dio en sitios para que les pasen los recibos a ellas, como el de la factura del móvil».

Telecinco también consiguió declaraciones de una antigua casera. Por sus palabras parece que Fani no le pagó todo el dinero que debería hablarle pagado, incluso bromeó con que la ortodoncia de era de su propiedad. «Le dije: 'Estos son míos porque los he pagado yo'», apuntó. «Vivió en mi casa del 2012 al 2013 y solo pagó una parte. Me debe más de 3.600 euros», explicó Marisol, excasera.

Incluso su tía Raquel defendía haber trabajado «todos los días» como «Pretty Woman» junto a su sobrina Estefanía hace muchos años «por necesidad», mientras que la otra tía, Mayte, negaba dichos rumores. «Ella me preguntó cuánto ganaba, se lo dije y dijo "yo también quiero"», desveló Raquel, quien asegura que Christofer no lo sabe. «Le gusta mucho vivir bien y aparentar».

«Sálvame» asegura, como ya ocurrió con José Antonio Avilés, estar recibiendo un sinfín de llamadas de personas que dicen haber sido estafadas por Fani. «A partir de este jueves comenzaremos a compartir estas historias», adelantó un reportero del programa.