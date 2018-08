Actualizado 31/08/2018 a las 17:05

«Sálvame» tiene esta semana una clara protagonista: Lydia Lozano. La periodista estuvo a punto de traicionar a su compañero Kiko Matamoros, pero no lo hizo. Aun así, la expareja de Makoke se molestó demasiado, tanto que se encaró con Lozano en directo dejando de lado su «club del espectador». Sin embargo, Nuria Marín, la presentadora del espacio los viernes, le robó el protagonismo a Lydia Lozano.

La también presentadora de «Cazamariposas» puso en su lugar a Rafa Mora. Cualquiera que haya visto, por poco tiempo que sea, «Sálvame» sabe que el extronista suele tener un «look» similar. Una camiseta o un polo y unos pantalones demasiado cortos y demasiado ajustados. «Ya estás con los pantalones petados que parece que vienes de una clase de spinning», le espetó Nuria Marín ante la mirada atónita del extronista.

Rafa Mora no supo como contestar. «Esto pasa porque eres la presentadora. Se lo llega a decir un colaborador y ya estaría en pie de guerra», comentó una de sus compañeras. «Eso es para que se marque algo porque al final va a resultar que que Carlos Lazona tenía razón. En el poli lo negaste, pero...», añade en relación al tamaño del pene de Mora. «Pero que no es así. Belén, ven que te la enseñe», contestaba él, mientras Nuria Marín intentaba volver a la normalidad en el programa: «Madre mía. La que he liado, pollito».