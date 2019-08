Actualizado 29/08/2019 a las 08:45

Este miércoles, España se levantaba con una nueva exclusiva de Las Campos en los kioscos. En esta ocasión, era Carmen Borrego la que contaba en una revista cómo su casa se había desvalijado, una guinda más al pastel del verano de los horrores que está viviendo la familia. Y «Sálvame» se ha hecho de la noticia.

Dicha exclusiva ha sido duramente criticada por muchos compañeros de profesión, ya que aseguran que se ha lucrado de nuevo de un drama, pero además ha puesto en peligro su seguridad y la investigación judicial al haber desvelado algunos detalles de lo que sucedió en el interior de su casa en su ausencia. Y, sobre todo, por no querer participar del juego del corazón del que se lucra y, posteriormente, ocultarlo en su programa para ganar algo más de dinero.

El robo, según asegura en la revista, tuvo lugar el jueves, y dos días después se sentó en el plató de «Viva la vida», donde es colaboradora. Esto ha provocado que, ante las preocupantes declaraciones que realiza en su exclusiva, haya sido objetivo de las críticas de «Sálvame» al ser capaz de ocultar sus sentimientos durante sus intervenciones en el pasado fin de semana.

«Ha acudido al programa y se ha callado su drama. Yo no hice lo mismo: le dije a Jorge Javier que estábamos detrás de los ladrones y lo conté en el programa. Todos los detalles los avancé en mi programa, y luego me llamó el director de una revista para conceder una entrevista. Primero lo conté en mi programa y luego di en la entrevista. Carmen Borrego tiene un drama, va a su programa feliz de la vida y luego lo cuenta en una entrevista. Cómo tienes que estar de mal de dinero para que quieras reservártelo para la exclusiva», contó Kiko Hernández sobre su experiencia personal y lo sucedido con Carmen Borrego.

En donde ha querido poner el punto Carlota Corredera era sobre si la dirección del espacio en el que trabaja Borrego era conocedora de la noticia: «Lo que no me creo es que "Viva la vida" no lo supiera y que Carmen Borrego no se lo hubiera contado al programa. Creo que lo sabían y le han respetado la exclusiva», aseguró.

Todo por «pasta»

«Lo que no se puede hacer es estar vendiendo cada semana capítulos de tu vida, especialmente desgracias. La decisión que tomamos tiene una serie de consecuencias. No entiende el papel que tiene en el mundo. A ver el próximo miércoles qué parte de su vida vende», afirmó Gema López sobre el puesto que está ocupando en el mundo del corazón.

En punto lo ofreció Laura Fa, al dejar claro que Carmen Borrego, por mucho que lo niegue, es un personaje del corazón: «Me he alegrado el ver la portada, porque me ha dado satisfacción al descubrir que ella, después de decir que no se dedica a esto, ha salido en portada otra vez», aseguró Laura Fa en «Sálvame». «Al final no pongo en duda su drama, pero me parece alucinante que se pueda enterrar un sentimiento en directo solo por pasta», sentenció María Patiño.