Carlota Corredera, harta de las incesantes críticas a «Sálvame» por su protocolo frente al coronavirus

Carlota Corredera volvió al plató de «Sálvame» el pasado lunes tras su ausencia durante una semana; el motivo -rumoreado, en ningún momento confirmado por cadena o presentadora- habría sido la cuarentena que ella y sus compañeros tendrían que haber hecho tras coincidir en los estudios de Mediaset con Marta López , a la que despidió el grupo de comunicación por su «conducta irresponsable» con respecto al coronavirus .

Las únicas palabras de Corredera hasta ayer habían sido un mensaje en su Instagram en el que decía ser «apta» para presentar «Hormigas blancas» , cuya entrega sobre Julio Iglesias fue grabada días antes de su emisión el pasado domingo. Sin embargo, desde su vuelta a «Sálvame» , los internautas llevan días criticando que la periodista viguesa no se haya quedado en casa como el resto de sus compañeros ( Lydia Lozano , Antonio Montero y Antonio David Flores siguen interviniendo por videollamada), así que este miércoles por la tarde mandó un mensaje a aquellos que no paran de cuestionarla.

«No hagáis en las redes que están todo el día dando lecciones de medicina», soltó primero cuando los colaboradores Rafa Mora e Ylenia Padilla estaban opinando sobre el coronavirus; en plató estaba el doctor Jesús Sanchez Martos , un habitual ya de «Sálvame» desde marzo. Si bien las últimas semanas, el médico trataba otros temas de salud, la situación de nuestro país con respecto al virus ha hecho que retome sus explicaciones sobre la covid-19. Además quiso él reincidir en que en el programa de Telecinco respetan la distancia social y se refirió a la altura del plató y su ventilación como factores que tener en cuenta.

Fue entonces cuando Carlota Corredera decidió hablar a cámara: «¿Sabes lo que pasa? Y no quiero entrar porque si entro, sube el pan. Le pido a toda la gente que nos ve, y esto ya es un llamamiento, si nosotros no estuviésemos cumpliendo con los protocolos de seguridad que están absolutamente legislados y publicados por las autoridades sanitarias de este país, no estaríamos aquí. Todas las personas que estamos aquí estamos aquí porque podemos estar aquí». La presentadora, a continuación, se refirió sin dar nombres a Marta López: «Aquí nadie se salta una medida preventiva; ya sabéis muy bien por quién va ésto». Sus compañeras Chelo García Cortés e Ylenia Padilla apoyaron a la presentadora.

«Si nosotros no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo, ¡alguien tendría que intervenir! Si no interviene nadie habrá que confiar en la profesionalidad y la responsabilidad», continuó.

Pero entró y subió el pan finalmente, pues Carlota Corredera llegó a hablar de la competencia, nuevamente si dar nombres. «Si hay sitios en este país, ¡cadenas de televisión!, que me consta no hacen pruebas», criticó. La presentadora de «Sálvame» se quejó que fueran ellos los que siempre se llevaran «los palos». «¡Ya está! ¡No me quiero calentar!», zanjó.

Estas palabras se produjeron después de que María Patiño y Kiko Hernández no respetaran la distancia física cuando se enzarzaron en una «pelea» de «tartazos».

Kiko H restregándole la tarta por toda la cabeza y el pelo a Patiño y LA CARA DE PATIÑO



AHOGÁNDOME SHSJJAJA pic.twitter.com/20P5j1wlr8 — peri keating (@T5Comento) August 26, 2020