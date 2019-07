Actualizado 17/07/2019 a las 09:31

La irrupción de Vox en el panorama político no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a los famosos. En la tarde del pasado lunes, en «Sálvame», Carlota Corredera estuvo moderando un pequeño espacio que estuvieron dedicando a la política nacional y su situación actual, y del cual Belén Esteban no salió bien parada. Todo ello, a raíz de la noticia de la hospitalización del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y su salida del centro sanitario junto a Malú. Además, Carlota Corredera quiso añadir la reacción de Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, que afirmó aseguró que el líder de los naranjas estaba «utilizando a Malú» como arma política.

Ante esto, Belén Esteban no pudo reprimirse y, como de costumbre, ofreció su opinión. «Madre mía los de Vox, madre mía los de Vox...», repetía en bucle la colaboradora de «Sálvame». Al ver los tintes que estaba tomando el debate, la presentadora decidió dar por finalizado el tema de conversión para recibir al siguiente invitado, Alejandro Albalá.

Corredera se dirigió para ello a la zona en la que se encuentra la dirección de «Sálvame», pero un fallo hizo que se siguiera colando el sonido de los colaboradores, pudiéndose escuchar todo lo que continuaban hablando. Enfadada, y pensando que ya nadie la escuchaba, Esteban espetó que un «joder colega, pues mira dónde estaba Malú... los políticos ya no saben cómo atacar».

Jesús Manuel, que se situaba cerca de Belén Esteban, quiso continuar sabiendo al respecto, creyendo que dicha conversación quedaría entre los dos. «¿Tú eres de Vox, Belén?», le preguntaba el colaborador, a lo que la «princesa del pueblo» contestaba, entre enfadada y sorprendida: «¡Yo qué voy a ser de Vox, tío!».

El programa había dado paso a unas imágenes de Alejandro Albalá, que estaba a punto de entrar a plató para hablar de la polémica que envuelve a Gloria Camila, Kiko Jiménez y a Sofía Suescun, exnovia de Albalá. Mientras, la conversación entre Belén Esteban y Jesús Manuel continuaba. «Yo no soy de Vox ni de Podemos. A los dos los tiraba al río», espetó el segundo, a lo que la primera zanjó la conversación con un «yo tampoco».

Las opiniones políticas de Belén Esteban

No es la primera vez que Belén Esteban habla públicamente de su posicionamiento político. Aunque en aquella ocasión era consciente de que se estaban emitiendo sus palabras, la «princesa del pueblo» acudió al programa de Risto Mejide, «Todo es mentira», para hablar, antes de las Elecciones Generales, de los líderes de las diferentes formaciones políticas.

Esteban aseguró encontrarse indecisa sobre a quién tener que votar. «Se ha fichado a toreros, a periodistas, a personajes mediáticos, de mil sectores… ¿A ti no te han hecho ninguna oferta para concurrir a estas elecciones por ningún partido?», le preguntó Mejide, a lo que Esteban respondió asegurando que «mi voto es secreto. He votado a varios partidos, ninguno de ellos me ha dado lo que yo esperaba y entonces, ya mi voto es para mí. Lo que sí deseo es que el presidente de Gobierno que salga, del partido político que votemos los españoles, ya vaya con España para adelante».

Además, quiso aprovechar el altavoz que le ofreció «Todo es mentira» para hablar sobre una de las situaciones que más le preocupan: el futuro y el presente de las pensiones: «Mi madre trabajó toda la vida limpiando, sin contrato y sin nada. Trabajó fuera de casa. Mi padre sí que trabajaba con sus contratos y todo. Después se jubila y queda su jubilación. Yo quiero que me expliquen por qué en el momento que fallece mi padre, le recortan lo que tiene que cobrar de viuda y muchas veces no puede llegar a fin de mes», comentó «la princesa del pueblo».