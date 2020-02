Sálvame se atreve con todo: Belén Esteban es la primera en informar del aterrizaje de emergencia

Actualizado 04/02/2020 a las 14:57

Sobran los motivos para criticar a Sálvame. Que si no informa, mal, pero si lo hace, peor. Ajeno a todo, nunca ha tenido problema el programa de Telecinco en seguir con su escaleta, haciendo caso omiso a la actualidad. En otras ocasiones, casi siempre a rebufo, se ha cuestionado la capacidad de un espacio de su temática para comentar cuestiones más serias, como sucedió con el caso Julen. Sea como fuere, con o sin críticas, con palos justificados o no, Sálvame ha vuelto a hacer lo que ha querido... y no podría haberle salido mejor la jugada.

En una tarde donde la actualidad pasaba por comentar las últimas novedades de «La isla de las tentaciones», en reprochar a Eduardo Noriega su desprecio a realities de la cadena y en banalizar con la situación matrimonial entre Estela Grande y Diego Matamoros, Sálvame decidió interrumpir su programación para informar de un última hora.

Por curioso que parezca, fue el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez el primero en informar sobre el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barajas del Air Canadá averiado. Ni Ferreras ni un presentador de Telediario, sino Belén Esteban, la princesa del pueblo, que hizo honor a su apelativo para tranquilizar a todos los espectadores que, aun viendo Sálvame, se mordían las uñas por lo que podría haber derivado en tragedia.

La tertuliana sacó pecho anunciando en directo que tenía «información de primera mano». Y no erró el tiro la de Paracuellos, que se adelantó al resto de programas que se emitían en esos instantes y dio la información al mismo tiempo que el Canal 24 Horas de la cadena pública.

A La Sexta, que llevaba toda la tarde retransmitiendo la situación del Boeing 767, le pilló la noticia del día en un inoportuno corte publicitario, que aprovechó Belén Esteban en Sálvame para marcarse un tanto inédito. El programa emitió el momento del aterrizaje en directo, callando a los críticos con una irreprochabel conducta mientras que la tertuliana estrella volvía a plató. «Ha aterrizado sin problema. ¡Un aplauso p'al piloto!», pidió la tertuliana, después de ausentarse con el teléfono en mano.

Poco importaban ya las bromas y cotilleos, para eso ya estaban el resto de días. Sálvame, un programa de crónica rosa, la telenovela vespertina de Telecinco, goleó por la escuadra al resto de cadenas y espacios informativos.