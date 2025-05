«Sábado Deluxe» resucita la olvidada etapa de Antonio David como subdirector de una revista sensacionalista

El «Sábado Deluxe» de anoche arrancó con un polígrafo con protagonismo doble («bipoli» lo bautizaron): Antonio David Flores y Lydia Lozano . Es decir, dos colaboradores del programa que esta semana han andado a la greña en los platós de Telecinco y que, presuntamente, han puesto fin a 25 años de amistad.

Se hicieron preguntas el uno al otro, y cayeron otras de cosecha propia de los guionistas del «Sábado Deluxe» , siempre dispuestos a provocar incendios.

Una cuestión que planteó Antonio David fue si Lydia Lozano organizaba fiestas de intercambio de parejas en su casa. No estuvo lanzada al tuntún. El ex de Rocío Carrasco explicó que se lo habían dicho, y tenía curiosidad. No desveló quién se lo había comentado, pero si uno va a la hemeroteca –después iremos– encontraremos la respuesta.

Antes vamos con una pregunta a la que tuvo que responder Antonio David . Era muy clara: ¿utilizaste tu cargo en la revista «Dígame» para perjudicar a compañeros con los que no tenías buena relación? Se metía aquí el dedo en la llaga sobre una oscura y olvidada etapa del ex guardia civil: aquella en la que fue subdirector de la citada publicación, abiertamente sensacionalista y autora de portadas tan llamativas como aquella en la que aparecía Belén Esteban y las palabras «Pu...» sobre ella. Belén es hoy un buque insiginia de Mediaset, pero entonces era simplemente la ex de Jesulín de Ubrique y acababa de empezar en la tele como comentarista de «El Bus «.

Él negó que emplease dicha revista como ariete para atacar a terceros. Lydia Lozano tampoco lo aseguró; suponemos que por cuestiones legales se limitó a decir que le habían dicho que, en alguna ocasión, Antonio David daba órdenes del tipo «vamos a por esa persona».

El ex de Rocío Carrasco quiso desmarcarse de esa etapa. Remarcó que en aquella revista de la que era subdirector «había cuatro o cinco colaboradores más». Nuria Bermúdez era una de ellas, por cierto.

Pero, sobre todo, se desmarcó de la línea editorial: «Yo termino muy enfadado con Emilio», recordó, citando así al promotor de la publicación y que fue su abogado muchos años, el siempre conflictivo Emilio Rodríguez Menéndez , quien también defendió, entre otros, a El Dioni . Aquella revista nació en el año 2000 y vivió entre la polémica, y algún ejemplar hasta fue secuestrado.

Tardó un año en desmarcarse

Antonio David aseguró que le publicaban textos con su firma que no había escrito él, y que cuando detectó el tono de la publicación quiso dejarla, «pero tardé un año». María Patiño le reprochó que no lo hiciese inmediatamente: «No era un tío fácil. Tú sabes cómo era, María. Por eso me costó sacarme de al lado de ese tío», zanjó el ex guardia civil.

Una portada de «Dígame» Telecinco

Avanzado el programa, el programa proyectó en la pantalla una portada de «Dígame» con « Fidel Albiac ¿Mafioso?» como titular principal. Fidel era entonces, y lo sigue siendo, el marido de Rocío Carrasco . En ese momento, Lydia Lozano aseguró que Antonio David un 25% de las acciones de esa revista. «¿Tienes pruebas de esa afirmación?», preguntó el ex guardia civil varias veces. Y su anoche «rival» reconoció que no y rectificó esa afirmación.

Lo que no recordó Lydia Lozano , porque de haberlo hecho se lo habría reprochado, es que diez años atrás, en un «Sálvame Deluxe» , Rodríguez Menéndez calificó a la periodista de «adicta al sexo» y de «organizar orgías» con su pareja. De ahí, suponemos, la pregunta inicial de Antonio David sobre los intercambios de pareja caseros.