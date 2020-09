«Sábado deluxe» Kiko Matamoros niega que su hija Anita y su novia compartieran novio La relación paterno-filial se ha resentido por el enfrentamiento entre las «influencers» Regresó al plató del programa estrella de la noche de los sábados con casi 14 kilos de menos

48 días después de una operación de vesícula (para colocarle un catéter interno) que se complicó, y solo uno más tarde de recibir el alta, Kiko Matamoros regresó al plató de «Sábado Deluxe», que cumplió 600 programas.

Al frente del espacio estuvo María Patiño, quien fue una de las que más «rajó» de Matamoros en los últimos días a cuenta de la polémica familiar.

Físicamente, está tocado. Se han hecho muchas mofas a cuenta de su último retoque estético, pero está fino debido a la operación. Ha perdido casi 14 kilos a cuenta de ella y de sus complicaciones. «El lunes tengo que ir a una revisión, para que me quien el catéter externo que me tienen colocado. Me queda un proceso de recuperación. Espero que lo malo haya pasado», informó.

Ha habido cruce de acusaciones y descalificaciones entre Kiko, su ex mujer Makoke y la hija de ambos, Ana. También varios de los colaboradores de «Sábado Deluxe», entre ellos la propia María Patiño. A Kiko le resbala lo que digan de él, pero no de Marta López Alamo, su novia: «Me ha dolido mucho ver sufrir a mi pareja». «Se la está pintando como una mantis religiosa», denunció.

Esta nueva polémica nació a finales de agosto cuando la citada Marta concedió una entrevista a «Lecturas» en la que decía que Anita Matamoros, tenía «una guerra unilateral» contra ella.

«Ha sido Makoke la primera en hablar de nuestra hija Ana», quiso precisar Matamoros. El asunto, muy resumidamente, es que Matamoros no tiene relación con su joven descendiente. «Ana no aguanta a Marta», aclaró tajante María Patiño, aludiendo así a la pareja de Kiko, Marta, Miss Jaén 2019. «Mi pareja no ha faltada el respeto a mi hija en ningún momento», replicó el padre.

Todo se inició, según Kiko y Marta, porque Ana aseguró estar cansada de que la novia de su padre la imite: que vaya a un centros estético (Clínica Bruselas) y una peluquería (Lorena Marlote) a donde van ella y su madre, o que ponga fotos parecidas en Instagram.

El asunto tiene algo más de chicha porque, según el programa, compartieron pareja y ambas son «influencers». Anita sale con David Salvador, que tiene una cadena de restaurantes. «No han compartido novio. Hace cinco años, se dio dos besos con el que, dos años y medio después y hasta hoy, ha sido el novio de mi hija. ¿Pero eso da pie para que le des una patada a una persona y la quieras apartar de su vida?», quiso aclarar Matamoros.

Para el protagonista del «Sábado Deluxe», Makoke, de la que se separó en verano de 2018 tras veinte años de matrimonio, es la principal instigadora de esa rivalidad. Y es que hace un año las cosas estaban bien entre su hija y su novia, si bien ya hubo un primer distanciamiento tras la separación. «Makoke debería decirle a nuestra hija que respete a su padre y a su pareja», sentenció Kiko.

Lío en la peluquería

El momento más surrealista de la noche se produjo cuando entró en directo la peluquera Lorena Marlote. Trascendió que esta profesional invitó a la novia de Kiko a que fuese su negocio, pero a Makoke y a Anita les sentó fatal compartir peluquera con la novia de su padre. Así que Lorena decidió pedirle a Kiko que Marta no fuese por su negocio. «Lo entiendo. Es más comercial mi hija que mi novia», dijo, con cierto cachondeo, Matamoros. «Y de la familia», se quiso explicar la peluquera, que dice considerar a Anita «como una hija».

El protagonista del «Sábado Deluxe» quiso establecer un contraste entre la actitud de Lorena y la de otra peluquería regentada por unos amigos de Kiko y de Makoke en la que ésta también quiso vetar a Marta. Pero no lo toleró: «Por encima de todos estaba el respeto que me tiene como persona», espetó el colaborador, y ayer estrella principal, del programa.

Así transcurrió la noche en la que el calvo más famoso de Telecinco se pasó media noche hablando de peluquerías.