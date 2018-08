Informaciones filtradas y traiciones: el polígrafo destapa a Rafa Mora

Actualizado 20/08/2018 a las 01:51

Rafa Mora ya lo avisó en «Sálvame». El colaborador del espacio de Telecinco estaba dispuesto a enfrentarse al polígrafo de Conchita y eso hizo el pasado sábado. El «polideluxe» ha destapado a un Rafa Mora al que no le tiembla el pulso a la hora de filtrar las reuniones con sus compañeros del espacio diario de Mediaset.

A la pregunta de si ha filtrado alguna vez información confidencial de las reuniones del programa a personas fuera del equipo, Rafa ha contestado que «no», pero el poli determinó que «miente». Sabíamos que la relación con sus compañeros no era del todo buena. Con esta noticia podemos dar por hecho que ha saltado por los aires. ¿Qué tipo de medidas tomará «Sálvame» ante esta afirmación? De momento, solo sabemos sus compañeros no se lo han tomado bien.

Pero estamos seguros de que esto no ha pillado por sorpresa a nadie. Rafa Mora ha asegurado en más de una ocasión que no se siente cómodo con sus compañeros de trabajo. De hecho, al colaborador le consta que ha estado vetado en el chat de sus compañeros de «Sálvame». Por eso, el sábado aprovechó para volver a explicar que se ha sentido muy desplazado y solo. Rafa, además, comentó que al principio le hacían sentir el último de la clase y que entiende que ahora no haya tanta relación, pero que a él le han hecho sentir así de mal desde que entró al programa.

Pero no es a los únicos a los que ha vendido. El «polideluxe» ha confirmado que Rafa Mora ha vendido en alguna ocasión a su amigo Kiko Rivera. El colaborador ha explicado el motivo y se ha sincerado en el plató de «Sábado Deluxe». Un Rafa Mora de lo más sincero ha comentado por qué ha llegado a vender a su gran amigo Kiko Rivera.