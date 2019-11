Actualizado 04/11/2019 a las 09:21

«Antonio David podría estar utilizando GH VIP como plataforma para atacar a Rocío Carrasco». Así introducía este sábado Jorge Javier Vázquez en «Sábado Deluxe» el espacio que el programa destinó a las finanzas del exmarido de Rocío Carrasco quien, en palabras del presentador, cada día que permanece en el reality de Mediaset narra un nuevo episodio de la cruenta batalla legal que mantiene con la hija de Rocío Jurado. Ya la semana pasada Rocío Flores desvelaba en GH VIP que había llamado en varias ocasiones a la progenitora y esta no había querido atender sus reclamaciones.

A su entrada en GH VIP, Antonio David Flores explicó que su periplo judicial le había mantenido dos años apartado de la televisión y que sus cuentas personales no pasaban por el mejor momento. El espacio de Mediaset analizó al detalle la rutina del concursante para saber, de primera mano, si el exmarido de Rocío Carrasco es, como dice, insolvente. En un detallado informe presentado por Omar Suárez, «Sábado Deluxe» explicó que, en 2012, el concursante se había declarado insolvente y acumulaba varias deudas derivadas de las sucesivas reclamaciones de su exmujer. Como relató el colaborador, Antonio David trabajó durante varios años en platós de televisión cobrando a través de una sociedad para que el dinero percibido por estas colaboraciones no fuera embargado por la justicia. «Hablamos de 120.000 euros», detalló Suárez, «un sueldo mensual de 3.000 euros entre 2012 y 2015».

Como explicó Antonio David Flores, esos ingresos fueron destinados al cuidado de su familia y no a lujos. «Sábado Deluxe», eso sí, desgranó la fortuna amasada por el colaborador desde sus inicios en el medio televisivo:

— Trabajo en Crónicas Marcianas: 624.000 euros

— Trabajo en el programa A tu lado: 561.000 euros

— Trabajo en Acorralados: 36.000 euros

— Trabajo en Enemigos Intimos: 117.000 euros

— Trabajo en El Programa de Ana Rosa: 36.000 euros

— Trabajo en Mujeres y Hombres y Viceversa: 499.000 euros

— Trabajo en Supervivientes: 18.000 euros

«¿Ha vivido Antonio David Flores por encima de sus posibilidades?», se preguntó Omar Suárez para, a continuación, afirmar que el colaborador había sido «un auténtico desastre como empresario». «¿Lleva una vida de persona insolvente?», se preguntó Omar Suárez. En tiempos «de zozobra económica», apunta el colaborador, Antonio David Suárez se sometió a un implante capilar en una conocida clínica por un coste de «entre 5.000 y 7.000 euros». Tras el completo informe, el colaborador Kiko Matamoros no dudó en tachar las cifras de «demasiado elevadas» y aseguró ser consciente de que Antonio David ha pedido ayuda económica en los últimos años por no tener suficientes ingresos. Matamoros, además, apuntó que el implante capilar no supuso coste alguno a Antonio David Flores: «Fue a cambio de publicidad».