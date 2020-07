Sábado Deluxe Fani denunciará a la tía que la acusó de haber ejercido la prostitución Revela que pasó una noche en el calabozo porque esa familiar robó un móvil en una tienda

Anoche en «Sábado Deluxe» no se anduvieron con eufemismos. Cuando en Telecinco hablan del presunto pasado licencioso de Fani se suele emplear el término «pretty woman». Pero ayer se habló sin mascarillas de prostitución. Con todas las letras, las sílabas y su tilde en la «o».

Estos son los antecedentes, brevemente: su tía Raquel fue en su día a Telecinco y soltó que la novia de Christopher había ejercido la prostitución en una chalé de Aravaca.

Ella, la acusada, fue contundente ayer en el «Deluxe»: «Nunca he ejercido la prostitución. Es una invención de mi tía para hacerme daño». Una invención que le podría salir muy cara de demostrarse, ante un juez, que es falsa. «Voy a denunciar a mi tía Raquel por decir que he sido prostituta«, espetó.

Se mostró muy dolida porque esa acusación llegó a oídos de su hijo, y éste le preguntó qué significaba la palabra de marras.

La que ejerció de «pretty woman» fue, ella mismo lo admitió en su día, su tía Raquel. Fani admitió que la llevaba a las cercanías del chalé de Aravaca, y que por eso lo conoce. Por fuera, se supone. Christopher se enteró por la tele de que la tía de su mujer había ejercido dicha profesión. A él no le importó: «No sabía que Raquel había ejercido la prostitución. ¿Pero por qué voy a tener que saber yo qué ha hecho? Me importa un carajo lo que ha hecho«. Esto lo dijo no en plató, sino por teléfono. Llamó para intervenir, pero lo que dijo fue tan carente de interés que Patiño le colgó. «Por llamar para no decir nada».

Raquel le ha dado bastantes quebraderos de cabeza a la estrella de «La isla de las tentaciones». Y es que aunque ha robado, para dar de comer a su hijo, y la han llegado a pillar, el calabozo solo lo ha visitado por culpa de su tía: «Porque ella robó un teléfono». Fue solo una noche.

Por cerrar el asunto «Pretty Woman», se le recordó que en «La casa fuerte» ella acusó a Oriana de haber ejercido la prostitución. «Es porque se me va mucho la lengua. A mí lo de Oriana me lo han dicho, y rumores hay, como de mí. Lo dije porque me enfadé con ella», se justificó. Recordó que luego le pidió perdón.

Alimentada por Cáritas

Los colaboradores de «Sábado Deluxe» aludieron a otras presuntas infidelidades de Fani, descontada ya la de Rubén. Una de ellas cuando ya vivía en Sevilla, y donde trabajaba como comercial de una empresa de alarmas. Ella lo negó. En la ciudad andaluza ya era otra mujer, no la que lo había pasado mal en Madrid, donde «hubo un momento que no tenía ni paro, no pagaba el alquiler y recibía alimentos de Cáritas».

Para acabar, confirmó que la boda sigue adelante. Ella y Christopher, que son pareja desde el 23 de octubre de 2013 –la fecha la precisó él durante su insulsa intervención telefónica–, se casarán el 28 de agosto.