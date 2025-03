RTVE suspendió de empleo y sueldo a dos trabajadores por sus comentarios machistas en los Goya

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero , ha comparecido este jueves en el Congreso ante la Comisión Mixta de control parlamentario. Como era de esperar, muchas de las preguntas han versado sobre la baja audiencia de La 1 , ante las cuales el máximo responsable de la corporación ha dicho que es un asunto que les «preocupa y ocupa», pero recordó que tomó posesión de su cargo el pasado 26 de marzo.

«Hace muy poco nombramos el primer equipo de alta dirección. El primer paso será ganar en credibilidad y reputación para que RTVE tenga audiencia. El problema es que corregir una deriva que empezó hace varios años nos costará, será difícil, será lento, pero lo conseguiremos», prometió, sin necesidad de nombrar a su predecesora de forma más directa.

Sobre el nombramiento frustrado de Mamen del Cerro como máxima responsable de los Informativos, Pérez Tornero se confesó perplejo ante lo ocurrido: «Yo también me sorprendí y me resultó bastante deprimente la situación que se creó» , dijo, antes de explicar que «no fue una renuncia», sino un «acuerdo compartido». Pero fue a la hora de detallar por qué tuvo que rectificar el nombramiento cuando su discurso, siempre elocuente, se fue enredando poco a poco: «Lo que les digo es auténticamente cierto. Faltaría más. Cuando se nombran los responsables que van por debajo de una responsabilidad de alta dirección, tiene que haber un mutuo acuerdo. Si solo hay un nombre propuesto por esa alta dirección y no logra la aprobación de la presidencia, obviamente el consejo espera que haya otros nombres. No fue posible. (...) Nuestra idea es sumar, renovar y no ser monolíticos...». En todo caso, Pérez Tornero afirmó que no se arrepiente de haber propuesto a Mamen del Cerro y anunció: «Muy pronto tendremos una persona nueva» .

Otro de los asuntos estrella de la comparecencia fue lo ocurrido tras los comentarios machistas durante la retransmisión de la gala de los premios Goya. Pérez Tornero pidió una vez más disculpas por unos hechos que le parecen graves y explicó que la infracción se ha resuelto con sanciones de empleo y sueldo a dos trabajadores.

«Después de hacer participar a todas las instancias pertinentes, hemos procedido en función del reglamento laboral que tenemos a resolver un expediente y aplicar unas sanciones. La infracción grave tiene repercusión en suspensión de empleo y sueldo de entre 3 y 15 días . Y la muy grave de 16 a 60 días . De las dos personas implicadas, a una le ha correspondido la sanción grave y a la otra muy grave». «Pero creo que no basta con esto», agregó. «Vamos a hacer y estamos ya elaborando un plan de formación interno porque este tipo de clichés culturales tiene que ir solventándose poco a poco con pedagogía y esfuerzo».

Retransmisiones de toros

Las retransmisiones de corridas de toros fueron también tratadas en la sesión, aunque Gerard Álvarez i García , representante del Grupo Republicano, hizo su pregunta sin llegar demasiado informado, ni puntual, lo que facilitó la respuesta del presidente, que le recordó que «La 1 no emite corridas desde junio de 2016».

Pérez Tornero, por otro lado, no quiso mojarse sobre la polémica de fondo y declaró que «RTVE no quiere ser protagonista de este tema». «Vamos a respetar los derechos de los niños, de los animales, de las personas y la tradición cultural de un país… Estamos a disposición del Parlamento. Si el Mandato Marco decide optar por una opción u otra, somos respetuosos con la ley», explicó.

El presidente de RTVE también habló del relevo generacional de la plantilla y declaró que se llevará a cabo «de manera natural y progresiva». «Tenemos una política de personal que va a suponer un tercio de la renovación del personal de nuestra empresa, una plantilla que está en el entorno de los 55 años de media . Vamos a renovarla convocando más plazas, formando y haciendo que los que se marchen no lo hagan del todo, estableciendo un nexo entre estos y los que se quedan a través del Instituto RTVE».

Noticias relacionadas TVE abre un expediente por las groserías de los Goya y pide perdón por su confusión con las Infantas

Más temas:

RTVE Radio Television Española