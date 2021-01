RTVE dice que no emitió el concierto de Nacho Cano en Sol porque se enteró «2 o 3 días antes» La cadena pública también niega que haga regalos sexistas en «MasterChef Júnior»: «Si una niña quiere una muñeca, ¿por qué se le va a negar?»

RTVE ha explicado este domingo en el programa «RTVE responde» por qué no emitió el concierto entero de Nacho Cano desde la Puerta del Sol el día de Nochevieja y por qué no se pudo ver la bandera de España proyectada en la fachada de la Real Casa de Correos en la emisión de las Campanadas con Anne Igartiburu y Ana Obregón.

«El no conectar completamente la actuación de Nacho era porque cuando se nos comunicó cuánto iba a durar, que eran 5 minutos, nosotros teníamos ya una escaleta preparada, y nos lo comunicaron 2 o 3 días antes y no la podíamos modificar», explicó la directora del Área de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, en el emisión del programa.

Prieto añadió que lo que sí podía hacer RTVE era una conexión de «un minuto y pico» de la actuación en directo, ya que era eso lo que estaba planeado. Después, RTVE continuó dando «toda la información sobre lo que se estaba produciendo en Sol» y se siguió con el plan establecido. «Dimos lo que nos comprometimos a hacer», resume.

Prieto insistió en que desde la corporación pública se apoya la cultura y la música, máxime cuando RTVE emite «un programa de música antes y después de las Campanadas que dura más de cinco horas».

Bandera de España ocultada

Otro asunto que generó polémica el día de fin de año fue el adorno floral que se puso en el balcón desde el que se realizó la retransmisión de las campanadas, ya que impedía ver la bandera de España que se proyectó en la fachada de la sede de la Comunidad de Madrid.

Según Prieto, en ningún caso fue intencionado que no se viera la bandera de España. «El adorno floral que figura en la balconada se hizo con una previsión de un mes y pico antes, no improvisamos y vamos a la floristería un ratito antes, no es improvisado, ese adorno un mes antes lo teníamos ya encargado y preparado, y se nos comunicó la proyección de la bandera a las 12 de la mañana del día 31». «Hasta ese mismo día no se hizo oficial que se iba a proyectar lo de la bandera», defiende Prieto.

En cualquier caso, la directora del Área de Entretenimiento de TVE sugiere que la sensación que se ha podido tener sobre este adorno se deba a que este año las presentadoras, Anne Igartiburu y Ana Obregón, estuviesen más separadas que en años anteriores, «y quizá se ve más el adorno».

Además, señala que con o sin adorno floral en el balcón, no hubiera sido posible ver la bandera de España proyectada. «Con el encuadre de cámara jamás podías ver la bandera al completo, teníamos que picar la cámara (mirar hacia abajo). Por eso en varios ocasiones pinchamos un plano limpio y se ve la fachada y la bandera», explica Prieto, que concluye: «En ningún momento, junto a las presentadoras, por la ubicación del balcón y por el plano se podía ver al mismo tiempo la bandera y el plano de ellas».

Rótulo políticos en «cachitos»

«RTVE: Responde» también ha abordado las quejas por el contenido político de algunos rótulos del programa de fin de año «Cachitos de hierro y cromo», de La 2. La cuestión ha sido respondida por su directora, Arantxa Soroa, que aseguró que pudieron leerse rótulos de «todos los grupos políticos» y que tan solo representaron el 2% del total de rótulos.

«El mundo de la sátira y el humor es muy personal, entendemos que no guste a todo el mundo por igual, nuestro afán fue hacer pasar un buen rato a la audiencia», defendió.

Varias protestas por «MasterChef Júnior»

Otro de los asuntos tratados fue el concurso «MasterChef Júnior». RTVE ha negado que en el programa que produce Shine Iberia los niños reciban regalos sexistas. «Son los regalos que ellos quieren. Si una niña quiere una muñeca, ¿por qué se le va a negar una muñeca?», afirmó la directora del Área de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto. Son los padres los que dicen al programa qué regalos quieren para sus hijos, agregó.

Además, asegura que en esta edición de «MasterChef Júnior» ha habido «regalos de toda índole» y «no porque sea niño o niña se le ha regalado una muñeca y un camión». Por eso, opina que es de «épocas muy antiguas» decir que es «sexista» que una niña reciba una muñeca como regalo si es lo que quiere.

Otra queja sobre «MasterChef» se regfiere al mal comportamiento de dos de los participantes. La directora del Área de Entretenimiento de TVE aseguró que el espacio «ni fomenta ni permite» actitudes negativas y dijo que el formato elige a los participantes en función de «sus dotes culinarias».

«En el día a día del programa afloran lo que son los niños, unos son más revoltosos, otros más tranquilos», señala Prieto, que afirma que cuando algún niño se porta mal, inmediatamente los jueces les recriminan, incluso el programa les «castiga» con una menor puntuación.

La tercera sobre el programa culinario se debe a la insistencia de los miembros del jurado en preguntar a los niños y niñas por novios y novias. En este sentido, Prieto indicó que el programa solo se «hace eco» de lo que los niños comentan de forma rutinaria. «Hacemos chascarrillos con ellos porque son ellos los que lo comentan», insiste Prieto, que además avisa de que son los adultos los que dan «una importancia excesiva» a la palabra novio o novia, cuando los niños, cuando se refieren a ello, hablan más de un «amigo» y de tener «cariño» hacia alguien. No es la primera vez que «RTVE: responde» atiende a quejas de este tipo sobre «MasterChef Júnior».