Rosalía, la artista que fue rechaza por Telecinco y ahora da giras mundiales

Actualizado 17/09/2019 a las 02:01

Una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional es Rosalía Vila. La primera cantante patria en hacerse con un premio de MTV VMA lanzará esta semana las entradas para sus dos únicos conciertos en España. Sin embargo, nada hacía presagiar a que a la catalana la podrían llegar a echar de un talent por considerarla insuficiente para un programa de televisión.

La joven ya hizo enloquecer a todo el planeta musical hace casi un año en la gala de los Premios MTV EMA, celebrada en Bilbao. En apenas unos meses, llegó al «top» de la música gracias a canciones como «Malamente» y «Pienso en tu mirá». En ese tiempo, su talento le ha llevado a colaborar con artistas tan conocidos como J. Balvin, Niña Pastori, Enrique Morente y C. Tangana. Además, le ha puesto banda sonora a la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix «Paquita Salas» y ha sacado su segundo disco, «El mal querer».

Nominada el pasado año al Grammy Latino como Mejor Artista Emergente y a los MTV EMA a Mejor Artista Española, Rosalía ha estado nominada a cinco Grammy Latinos gracias a «Malamente». Su éxito es tal que incluso Pedro Almodóvar se ha fijado en su talento y la joven ha actuado en la última película del director español, «Dolor y gloria», protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Pero el camino de Rosalía hacia la burbuja en la que hoy habita no fue sencillo. Hace diez años, cuando era una completa desconocida que estudiaba Secundaria, se presentó a «Tú sí que vales», el concurso de Telecinco, tal y como ha querido recordar la propia cadena de Mediaset. «Me llamo Rosalía, tengo 15 años, vengo de Barcelona y estoy estudiando Cuarto de ESO», dijo en su presentación.

Rosalía no convence al jurado

En el concurso de Telecinco, presentado por Christian Gálvez, Rosalía intentó pasar a la final cantando «Como en un mar eterno», de Hanna, banda sonora de la película de Bigas Luna «Yo soy la Juani». Un tema que emocionó al público, pero no al jurado de «Tú sí que vales», encabezado por Noemí Galera, directora de la Academia de «Operación Triunfo». «Creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche», evaluó Galera a la joven.

Tras ello, el televisivo Javier Sardá, jurado del programa, desafió a la joven. «Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz, ahora mismo», le retó. Rosalía se animó entonces, de manera improvisada, con «No one», de Alicia Keys, pero siguió sin convencer. «Tienes mucho potencial, pero no sabes sacarlo», le dijo por su parte Ángel Llácer, hoy jurado de «Tu cara me suena».

«No pasa nada. He venido aquí a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros», respondió la joven a la valoración que Galera, Sardá, Llácer y el «moranco» César Cadaval, el cuarto miembro del jurado en discordia, hicieron de su actuación.

A continuación, la joven buscó el pase a la final con «Leave», de JoJo. «Has desafinado bastante y regularmente durante el tema», evaluó entonces Llácer. En ese momento, Rosalía se derrumbó. «No puedo hacer todo. He intentado interpretar, cantar y bailar. Me pidió fuerza y aquí tiene fuerza. He intentado hacer lo posible», se defendió la cantante.

Tras ello, los cuatro miembros del jurado coincidieron en dejar fuera de la final a Rosalía y optar por José Antonio, uno de sus contrincantes. «Somos cuatro y los cuatro opinamos lo mismo», terminó diciendo Cadaval. La joven aceptó las evaluaciones, pero no dejó de lado su sueño de triunfar en la música. Ahora, el tiempo le ha dado la razón y ha demostrado que el «ojo clínico» del jurado de «Tú sí que vales» estaba equivocado.

Otros errores garrafales

Rosalía no ha sido la única artista que tuvo que soportar esta situación en su pasado. Grandes artistas de talla mundial han salido de los descartes de estos programas de talentos. Amaia también sabe lo que se siente. La ganadora de «Operación Triunfo 2017», que esta misma semana saca disco al mercado, participó en 2010 en el programa «Cántame una canción», en donde no tuvo suerto. De igual forma, Pastora Soler también provó suerte siendo una niña. A través de Canal Sur y el programa «El salero», una joven Pili Sánchez se presentó a la audiencia en varias ocasiones. Sin embargo, triunfó años más tarde bajo su actual nombre artístico.

Pero estos errores del jurado no se han producido únicamente en España, sino que hay otros muchos países en donde no han tratado a estos artistas igual desde el primer día. En 1990, Beyoncé actuó junto a LaTavia Roberson en el formato estadounidense «Buscando una estrella». Ambas posteriormente formaron parte de Destiny's Child, pero no ganaron el concurso. Por dicho programa también participó Britney Spears con solo 10 años, siendo rechazada, al igual que a Alanis Morissette. En su caso lo hizo con 14 años, fue rechazada y un lustro después era reconocida internacionalmente.

Y es que este formato parece que fue el objetivo de muchos artistas: Justin Timberlake y Christina Aguilera también progarson suerte, y ambos fracasaron en su intento. Quién no participó en un concurso de televisión, pero si en uno de canto de Statford (Canadá), fue Justin Bieber, y tampoco ganó.