Ana Rosa Quintana, sobre su 'politización': «Me he ganado el derecho a decir lo que pienso»

Vídeo: Ana Rosa Quintana asume su mayor implicación en la política: «Me lo he ganado»

Como todos los años, Ana Rosa Quintana ha hecho balance de la temporada que está a punto de terminar, una tradición alimentada por el orgullo que supone llegar una vez más al verano como líder de audiencia en la franja matinal. La presentadora de Telecinco estuvo arropada por Manuel Villanueva , director general de Contenidos de Mediaset, y Chelo Montesinos , directora general de Unicorn Content, que produce 'El programa de Ana Rosa'.

Después de tener un recuerdo cariñoso con Mila Ximénez , era el momento de repasar los éxitos del programa, que suma 17 temporadas de liderazgo ininterrumpido y ha terminado con su mejor cuota de pantalla de los últimos seis años, tras ganar a sus rivales mes a mes, con la mayor ventaja desde 2007. En la primera mitad de 2021, el programa ha promediado el 22,5% en junio. La temporada terminará el 25 de junio con una media del 19,7% de cuota y 691.000 espectadores .

«Ha sido una temporada intensa informativamente hablando, con una pandemia mundial, la vacunación, elecciones en Madrid, moción de censura en Murcia, indulto a los presos del ‘procés’, la factura de la luz, los Ertes, el caso de las niñas de Tenerife…», resumía Ana Rosa, «pero parece que ahora todos estos temas se están cerrando, así que me voy de vacaciones con la sensación del trabajo hecho». «Espero volver en septiembre para dar la noticia de que el 100% de los españoles estamos vacunados. Me voy satisfecha y con la sensación de que este año, más que nunca, hemos dado un servicio a la sociedad , informando cada día sin decaer a pesar de las cifras dramáticas y de las historias tan desgarradoras que nos han dejado la Covid y la violencia de género».

A partir del próximo lunes, 28 de junio, el espacio cederá el testigo a ‘El programa del verano’ , que contará de nuevo con Ana Terradillos , Patricia Pardo y Joaquín Prat como presentadores.

Quintana también tuvo palabras de agradecimiento para el director del espacio, Óscar de la Fuente , quien como explicó Montesinos empezó como redactor y ahora sabe tanto o más que ellas del programa.

Giro a la política

Ana Rosa también admitió una mayor implicación personal en la política, más allá de la mesa de opinadores. «Creo que ha sido un poco por la pandemia», confesó. «De repente, estaban ocurriendo cosas, ves a la gente sufrir, los portavoces del Ministerio decían una cosa y al día siguiente otra... Todavía no sabemos cuánta gente ha muerto. Están los ataques que ha sufrido Madrid de una forma absolutamente injusta. Había cosas que había que comentar y después de 40 años de profesión me lo he ganado », explicó.

«Todos vivimos todos una situación límite y hemos tenido alrededor gente enferma o que ha fallecido, en una situación casi de guerra , y creo que me merezco decir lo que pienso, como he hecho siempre, honradamente y sin esconderme». ¿Por qué critica sobre todo al Gobierno?, le preguntaron. «No voy a ser crítica con los que no gobiernan. Cuando era el PP y estaba la Gürtel y había cada día un desahucio, al Gobierno de entonces tampoco le gustaba nada lo que hacíamos», respondió.

La nueva línea, por otro lado, ha recibido el beneplácito de la audiencia, y el programa no responde a una sola ideología, según su conductora: «Yo digo lo que pienso, pero luego me siento en una mesa plural , en la que cada uno dice lo que piensa e intentamos que estén representadas todas las opiniones. Creo que eso lo hemos conseguido y que lo agradece el espectador». ¿Seguirá en esa línea en septiembre? «Depende de las noticias que haya y de tantas cosas… pero debo decir que ha tenido muy buena acogida».

Guerra interna

Sobre las polémicas entre productoras que trabajan para Mediaset, Quintana aseguró: «No tengo la sensación de estar en guerra con nadie y menos con los compañeros de La Fábrica de la Tele , con los que tengo una magnífica relación. La grandeza de esta cadena es que somos líderes cada uno y cada programa expresa su opinión. Para que dos se peleen tienen que querer los dos y yo nunca me he peleado con ningún compañero , ni de esta cadena ni de otra. Admiro el trabajo que hace ‘Sálvame’ , me parece complicadísimo. Entiendo que cada uno tiene su opinión de las cosas; eso se llama libertad de expresión».

¿Por qué dejó entonces de hablar del documental de Rocío Carrasco ? «Llegó un momento en que cada programa tiene sus objetivos y su escaleta. Dejamos de hablar del tema y no nos equivocamos , porque ha sido el mejor mes de audiencia en los últimos 16 años. Para mí se ha hecho un poquito largo . Ha habido discrepancias, claro, pero es normal. Nadie está en posesión de la verdad».