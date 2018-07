Amenazas en directo a un reportero de Telecinco: «Sabe dónde vives, yo estaría intranquilo»

Actualizado 10/07/2018 a las 10:57

La Guardia Urbana Rosa Peral, acusada de haber asesinado al padre de sus hijas, Pedro Rodríguez, con una motosierra, ha lanzado una preocupante advertencia al periodista de Telecinco, Miquel Valls, a quien podemos ver actualmente en «El programa del verano». Valls, que logró entrevistar a una expresa que compartía celda con la acusada, fue avisado por parte de la exconvicta de que Peral seguía con detalle todo lo que de ella se contaba en televisión, sobre todo las informaciones del reportero. «No se pierde nada y se muestra indignada porque dice que lo que se ve en el programa no es lo que realmente ha vivido», afirmaba la excompañera de Peral.

Tal y como afirmó la entrevistada, «cuando veía el programa (Peral) gritaba a la televisión 'hijos de puta, me queréis hundir la vida, me queréis matar'». El enfado de la acusadal no se dirigía únicamente a «El programa del verano» sino que estaba centrado en uno de sus reporteros, el periodista Miquel Valls. «Ha llegado a decir que sabe dónde vives», afirmó entonces la exconvicta. «¿Debería star intranquilo?», preguntó Valls entonces. «Yo, lo estaría».

La expresa aprovechó, además, para perfilar la personalidad de Rosa Peral dentro de la cárcel. «Le gusta hacer ejercicio, se tira muchas horas en el patio y gasta dinero en cosméticos. Vive para ella, para su imagen y su cuerpo», explicó. Asimismo, aseguró que Peral es una persona «manipuladora». «No le gusta que nadie le lleve la contraria».