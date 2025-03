Rosa María Mateo desvela que «Las cosas claras» cuesta más de 43.000 euros al día

La administradora única y provisional de RTVE, Rosa María Mateo , ha confirmado que «Las cosas claras» , programa de La 1 presentado por Jesús Cintora , cuesta 43.048,38 euros por «capítulo» (entrega). Sin embargo, no especifica cuánto cobra el presentador. «Es similar a la de otros presentadores que no son de plantilla y que han presentado programas de Actualidad en La 1 en emisiones diarias y en directo», justifica Mateo. Cintora, expresentador de «Las mañanas de Cuatro» y excolaborador de «Al rojo vivo » (La Sexta), no fue el único en quien pensaron como presentador de «Las cosas claras», pero tampoco se desvela el nombre de los otros candidatos por «respeto» hacia ellos.

Lo que sí confirma Rosa María Mateo en su respuesta al Grupo Parlamentario VOX en el Congreso es el número de programas contratados –32–, por lo que habría que renovar «Las cosas claras» tras las Navidades. Los 43.048,38 euros que cuesta el programa de Cintora es una cifra muy similar a la que se pagaba por el programa de Javier Cárdenas «Hora punta»; aquel coste fue calificado de «caro» en el Consejo de Administración de RTVE, según se denunció .

La administradora de RTVE continúa defendiendo en sus respuestas (por carta) la producción externa de «Las cosas claras», denunciada por parte de varios sindicatos de la Corporación . Según los sindicatos, se trata de un programa de Información y no de Actualidad, lo que debiera impedir que una productora externa –en este caso, Lacoproductora, de Miguel Sebastián– asuma su realización y recurra a periodistas (se habló de 25) que no forman parte de la plantilla.

«No se trata de una producción externa, sino una producción mixta, en la que RTVE aporta diversos recursos técnicos y humanos», argumenta Rosa María Mateo en respuesta a VOX. Insiste en que se trata de un «magacín» y un «programa de actualidad abierto» a todo lo que suceda a nivel nacional e internacional; no una «tertulia política».

No supera a la competencia

El programa de La 1 acumula una media de 643.000 espectadores y un 7,8% de cuota de pantalla entre las 13.00 y 15.00 horas en que se emite de lunes a viernes. El espacio presentado por Jesús Cintora tiene mejor audiencia en su segundo tramo, desde las 14.15 hasta las 15.00 horas, momento en que ya no se emite «Al rojo vivo» , que congrega a 906.000 espectadores y 14,4% de share . Y «Ya es mediodía» (Telecinco), desde las 13.30 hasta las 15.00, acumula más de 1,2 millones de espectadores y un 14% de cuota.