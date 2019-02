Rosa María Mateo anuncia que presentará su dimisión cuando haya nuevo gobierno

Actualizado 28/02/2019 a las 20:54

Rosa María Mateo, administradora temporal única de RTVE, ha anunciado este jueves en el Congreso que presentará su «dimisión inmediata» en el momento en el que haya un nuevo Gobierno, tras las elecciones del 28 de abril: «No me voy a atar a la silla en ningún momento y no voy a estar deseando seguir aquí a costa de lo que sea», ha subrayado.

La periodista ha recordado en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE que llegó al cargo «para dos o tres meses» y que esta situación de provisionalidad se ha alargado «de manera ajena a su voluntad», recoge Efe: «Es un trabajo al que me enfrenté con toda mi buena intención, con todos mis conocimientos y con el deseo de hacerlo lo mejor posible».

Mateo ha dado cuenta de su gestión al frente de RTVE desde el pasado agosto y ha presumido de buen balance, «aunque lógicamente con luces y con sombras». Entre las sombras ha destacado la pérdida de audiencia de los programas y de los informativos, si bien ha defendido que éstos han ganado en «independencia, credibilidad y neutralidad».

Sin embargo, tanto PP como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado que la televisión pública hace una cobertura excesiva del Gobierno de Pedro Sánchez, crítica que Mateo ha negado. «No tengo dudas de que no hemos faltado a nuestra obligación de servicio público», explicó. «Me asombra que duden ustedes de mi imparcialidad cuando acaban de ganar unas elecciones en Andalucía. Si yo hubiera sido una manipuladora, probablemente ustedes esas elecciones no las habrían ganado (...) No he favorecido ni favoreceré a ningún partido político en el ejercicio de mi cargo», ha aseverado.

Elecciones

Preguntada por la cobertura que la corporación va a realizar de cara a las próximas elecciones, Mateo ha subrayado que en todas las citas -generales, europeas, autonómicas y municipales- ofrecerán «una información neutral, objetiva, plural e independiente». Y en este sentido ha contado que TVE ha invitado al representante de Vox, que se ha negado a acudir a la televisión pública, ha dicho.

Pese a no compartir las críticas de los partidos de la oposición, Mateo ha recordado que podrán impugnar el plan de cobertura ante la Junta Electoral Central. «Con usted al frente de RTVE no se puede afrontar una cita electoral con suficientes garantías democráticas. Sería necesario que por salud democrática pensara en dar un paso atrás y quitarse del medio», le ha sugerido Rmón Moreno, portavoz del PP en la comisión. También la Plataforma por una TVE Libre, que agrupa a trabajadores de TVE, ha pedidoque dimita ya para «garantizar la neutralidad de la campaña».