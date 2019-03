Ana Rosa se enfrenta a Monedero tras acusarla de ser «la derecha española»

Actualizado 14/03/2019 a las 20:18

«El programa de Ana Rosa», el magazín que presenta Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco, recibió este jueves la visita de Juan Carlos Monedero. El exdirigente de Podemos acudió al espacio de la primera cadena de Mediaset para pasar revista a la actualidad política y social, aunque vivió un momento de lo más tirante con la presentadora.

En un momento de su entrevista, Monedero discutió con la periodista Isabel San Sebastián acerca de los permisos de paternidad. En ese instante, la presentadora le cortó. «Oye, que la campaña electoral la hacen los partidos, ¿eh? Nosotros somos analistas. Bueno, tú un poco menos analista y más de partido, pero bueno», le dijo Quintana.

Ante su afirmación, Monedero se indignó. «¿Que yo soy menos partido que tú? ¡Pero qué me dices! ¡Pero Ana Rosa, si tú eres del partido de la derecha española! Amplio, amplio. Ana Rosa, los periodistas estáis haciendo política», contestó. La conductora de «El programa de Ana Rosa» replicó. «¿Tú sabes a qué partido voto yo?».

En ese instante, el exdirigente de la formación morada intentó salir por la tangente. «Bueno, yo sé que tú votas a Podemos por el cariño que me tienes. Pero eso es otra cuestión...». Entonces, Ana Rosa le siguió la broma. «Pero yo solo votaba a Podemos cuando tú estabas». «Volveré, volveré y seremos millones», contestó Errejón, con sorna, dando pie a una nueva pregunta de los colaboradores. «¿Y Errejón? ¿Errejón volverá?», le inquirieron.

Monedero quiso cambiar de tercio, pero la conversación se enquistó. «Me parece sorprendente que digas de una forma tan gratuita que las informaciones dan informaciones de derechas», espetó el tertuliano Alfonso Merlos. «Hay más periodistas de izquierdas que de derechas», aseguró por su parte Ana Rosa. «O sea, ¿que los editoriales de los grandes medios de comunicación son de izquierdas? Antena 3, Telecinco...», respondió Monedero.

En ese instante, la presentadora volvió a la carga. «¿Tú sabes lo que pasa en Telecinco? Que cada uno de los que tenemos un micrófono podemos decir lo que nos dé la gana. Nunca nos han dado en otra instrucción. Y en otros medios igual, yo he trabajado en Antena 3 y me ha ocurrido lo mismo: que he tenido plena libertad», sentenció.