El gran éxito de Amazon Prime no es ahora mismo «El Cid» sino la promo de «El Cid» con Tamara Falcó. Tampoco es muy meritorio, porque antes que volver a ver «El Cid» creo que prefiero ver diez veces a Teodoro García ... Egea tocando la guitarra en ese vídeo del PP de Murcia (por verlo tocar la bandurria, como dice que pidió matrimonio a su mujer, pagaría). Por supuesto, la serie y lo de la hija de la Preysler son artefactos que no tienen nada que ver. «No me puedo creer que seamos de la misma especie», podría decir Tamara, como Allison Janney a Kristin Chenoweth en «El ala oeste». Lo de Tamara Falcó es para estudiar porque a veces da bien en la tele («MasterChef Celebrity»), a veces menos bien («We love Tamara», su reality) y a veces, depende («El hormiguero», «Cocina al punto con Peña y Tamara»). Puedes pensar que es el guión, pero improvisa bien. En todo caso el guión de la promo para «El Cid» es perfecto para ella. Se trata de explicar el árbol genealógico de Fernando el Magno . «Esto me lo hago yo con los ojos cerrados». Y se los tapa. Al final, después del recitado de hijos, padres, hijas y demás, suena el teléfono. «Este es mi hermano Julio. ¡Jules! Sí, no puedo hablar… Estoy en un rodaje de “El Cid”. Yo lo que no entiendo es el lío con esta familia. ¡Cómo empiece con la nuestra…!».

Sólo recuerdo una cosa tan graciosa cuando Belén Esteban dio hace años una clase de Historia en «Sálvame». Jorge Javier la había pillado contando que había estado estudiando con su hija y le pareció tan divertido que lo trasladó al plató y trajeron un caballete de Ikea. Se puso a ello. Soltó que «la Edad Media es hasta que los seres humanos hacen la escritura». Y: «En la Edad Media hay tres partes, Paleolítico, Neolítico…». Interviene Jorge Javier: «¿En la Edad Media o en la Edad Moderna?». Belén: «La Moderna está muy bien porque es en la que vivimos». « ¿Y un monumento de la Edad Media?», le pregunta. «El acueducto de Segovia» . Tamara Falcó dice que es semimarquesa porque en el BOE ya está su nombramiento como marquesa de Griñón, pero falta la firma del Rey. Otra improvisación buena. Noticias relacionadas «Si el Cid fuera americano sería un héroe y tendría muchas series»

