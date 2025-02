Disney + es un marco de diversidad. Lo mismo apoyan el aborto que sacan al Papa. En lo de ‘ Amén: Francisco responde ’, cuyo título me recuerda a ‘Carmina y amén’ y a ‘España pregunta, Belén responde’, unos jóvenes del mundo, la mayoría españoles, hablan ... con el Papa en español. Aunque cuando le preguntan si tiene nómina, él pregunta qué es nómina. A veces es como ese programa de Intereconomía en el que «seis mujeres sin piedad» interrogaban a Mario Conde. «¿Le puedo tutear?», dice uno con gorra y pendiente que se tutea encima. Le dice que sí. Al principio se ve al Santo Padre tomando un café en una especie de comedor grande y vacío que parece el de un hotel ocupado por el Imserso. El tuteador: «La gente está decepcionada con la Iglesia. Yo soy ateo, agnóstico [a ver si te aclaras, hijo]. Respeto que flipas a los creyentes… ¿Cuál es tu visión?». Hombre, a quien flipa es a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz o a Jordi Évole .

Otra pregunta al hombre más blanco entre los blancos si ha experimentado racismo. Que no, claro. Uno había sido víctima de un numerario en un colegio del Opus. Otra salió con el aborto y lo difícil que es. Y el Papa: «El problema del aborto hay que verlo científicamente. Al mes está delineado el DNA [sic]. No son células, es una vida humana sistemada [sic]… ¿Es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana?». Y habló la más mona, una joven española del Camino Neocatecumenal que contó que iba a «las puertas de los abortorios a preguntar a las chicas por qué hacían eso». Y remató: «Jopé, para los ateos, si no crees en la vida eterna, ¿cómo vas a quitar a ese niño la única vida que tiene?». Dijo abortorio más de una vez. Jopé creo que sólo una. Fliparía con la chica no binaria o con la que creaba contenidos de pornografía (le dijo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo).

A la vez, en lo último que hemos visto de ‘ Anatomía de Grey ’ hay un aborto. Ya al principio de temporada, con la participación de la brillantísima ginecóloga Addison, se lamentaban de la sentencia del Tribunal Supremo. En el último capítulo la madre de dos hijos que tiene un sangrado, pero va al hospital sin intención de abortar; lo hace al final porque no se ve capaz de tener otro hijo, de cuidar a sus hijos si tiene otro. El momento del aborto es tan bonito que dan ganas de ir al Seattle Grace a que te atienda la sicaria Jo Wilson.

‘Amén: Francisco responde’ es interesante porque se trata del Papa. Aunque sea este. Y todos esos jóvenes emPapándose también resultan interesantes para conocer mundo. Pero no sé, no quiero ver cómo estos niñatos le hablan de masturbación.

En ‘El ala oeste’, Sorkin hace sabio al presidente Bartlett. Y a Toby, a Sam, a Josh, a Leo, a C.J. y hasta a Donna. En lo de ‘Amén: Francisco responde’, el Papa Francisco no tiene un guionista que le haga más listo. Es lo que hay. Y sin pompa. El joven Papa de Sorrentino estaría escandalizado.