Inteligentes

Belén Esteban, al llegar de Tenerife, ha «alucinado con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto». Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, le ha dado la razón y lo han puesto verde por citar a Belén Esteban

El episodio de «El ala oeste» que van a utilizar para la reunión en HBO Max es pelín pedante. Menos mal que también tiene las trastadas que se hacen CJ y Charlie (la caída de la mesa cuando creíamos que todo había acabado es homérica). Se reúne parte del reparto. Y habrá sorpresas más allá de Michelle Obama. Qué boda sin la tía Michelle. El fin es recaudar fondos para la organización que copreside la ex primera dama y que anima a votar. La parte pedante de «Hartsfield’s Landing» (tercera temporada, episodio 15) es esa en la que están involucrados el presidente Bartlet (Martin Sheen) y Toby (Richard Schiff) en su partida de ajedrez. Esa conversación que tiene que ver sobre ser inteligente y demostrarlo o no. Ser la representación de un presidente o quien realmente eres.

La elevación intelectual de cualquier secretaria de «El ala oeste» ya es pedante, pero esos capítulos metafóricos resultan más cargantes que otros (siendo partidaria de cualquier cosa de Sorkin y adoradora de «El ala oeste»). Ese es un problema que no tenemos en nuestro día a día. Por aquí tenemos a Ylenia Padilla comentando la noticia de que la OMS había dicho que la decisión de hacer obligatoria o no la vacuna contra el Covid-19 sería de los gobiernos de cada país. «No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada». Y esto: «Me fío más de las decisiones de mi empresa, que no tiene vacaciones, que sigue informando y entreteniendo a muchos afectados, que de la imposición que me ponga un Gobierno inútil». A lo mejor Fernando Simón no estaba pensando en una influencer como esta.

O como Belén Esteban, que al llegar de Tenerife ha «alucinado con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto». Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, le ha dado la razón y lo han puesto verde por citar a Belén Esteban. Todos esos que seguramente creen que Harari es más importante en su percepción de las cosas que Belén. Y ella se ha cabreado con el follón. Aquí no estamos para fingir no ser inteligentes. Sorkin no tiene material con nuestra materia prima.