Roban a un equipo de «Espejo Público» durante un directo en Barcelona

Actualizado 02/09/2019 a las 13:48

Un equipo de «Espejo Público» ha sufrido un robo durante un directo en Barcelona. Según ha informado el propio programa a través de sus redes sociales, se han llevado una mochila llena de cables, móviles y material técnico mientras sus compañeros estaba realizando una prueba de sonido.

No es el único percance que ha sufrido el equipo de «Espejo Público». Hace apenas unos días, la reportera Clara Murillo recibió amenazas con un arma blanca mientras cubría una noticia sobre los cortes de luz que sufre el barrio de Almanjayar, en Granada. El enclave, tal y como reveló la informadora, se está viendo afectado en los últimos días por la ingente cantidad de plantaciones de marihuana, que demandan gran cantidad de energía y limitan el consumo eléctrico.

Para completar su información, Clara Murillo no dudó en preguntar a un vecino de la zona por la situación que se vive en el barrio. El ciudadano, lejos de querer entrar en detalles, acusó al Ayuntamiento de Granada de los cortes de luz. Murillo, no contenta con esta versión, manifestó su interés en recoger más testimonios para conocer nuevos detalles. En ese momento, el entrevistado no dudó en sacar un cuchillo y amenazar a la joven para que apagara la cámara. «O grabas, o te pego una puñalada», dice en reiteradas ocasiones.