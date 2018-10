«Roast Battle»: El programa que no deberías ver si te ofendes con facilidad

Actualizado 23/10/2018 a las 02:14

Esta noche llega a Comedy Central (22.45 horas) la versión española de «Roast Batle», un programa derivado del mítico Roast que se emite con gran éxito en Reino Unido y EE.UU y cuya premisa no es otra que la de humillar al prójimo. Así lo avisa Dani Mateo, que ejerce como presentador y maestro de ceremonias de este espacio repleto de duras batallas dialécticas cuyo ganador será, claro está, el crontincante que mejor maneje el don del insulto.

El canal cómico tiene grandes esperanzas en un formato para el que no ha dudado en fichar a algunos de los mejores talentos de la comedia patria: Marta Flich y J.J. Vaquero formn parte del jurado y entre los primeros invitados se encuentran Ignatius Farray, David Amor, Kaco Forns, Antonio Castelo, Berto Romero, David Broncano, Pilar de Francisco, Valeria Ros o Toni Moog entre otros. Los combates dialécticos de Comedy Central no solo enfrentarán a cómicos si no que la cadena no se ha cortado a la hora de ofrecer el «ring» a personajes de rigurosa actualidad. El programa que se estrena esta noche, de hecho, contará con Pablo Echenique, secretario general de Podemos, como invitado de honor en esta guerra de humillaciones. «El más bruto con Echenique es él mismo. No imagináis las brutalidades que va a decir», avisa Dani Mateo a ABC.

«Esta es la mayor salvajada que he hecho en televisión»

Mateo, rostro habitual en los medios («Sé lo que hicistéis», «Yu: No te pierdas nada») no ha dudado a la hora de asumir el reto de «Roast Battle» en Comedy Central. No es para menos. El presentador afirma que el programa «es la salvajada más grande que he hecho en televisión. Los cómicos utilizan todo lo que está en su mano para humillar a la persona que tiene delante. El jurado no solo puntúa, sino que también se mofa de los participantes... si me preguntas de qué va el programa te lo podría resumir diciéndote que veréis gente que no está bien de la cabeza poniéndose a parir. Imaginad el resultado de eso».

Como avisa el cómico, en pleno debate sobre qué líneas rojas debería o no cruzar la comedia «Roast Battle» dejará claro al público «que el humor no tiene límites». «El humor es una herramienta imprescindible para la vida. Es mi religión, es lo más sagrado que tengo. Creo que es importantísimo reirse incluso de lo malo que te ocurra. Tenemos que cuidarlo porque es un regalo y este programa es todo un homenaje al humor en una época en que parece que el humor es nuestro enemigo». En la misma línea, Mateo lanza un mensaje a los lectores: «Si os ofendéis con facilidad, no veáis este programa porque vais a sufrir. A 'Roast Battle' solo puedes venir si eres un verdadero amante de la comedia, si estás dipuesto a reirte y si comprendes que las reglas que rigen la vida no son las mismas que rigen el humor. Tienes que estar dispuesto a reirte sin plantearte si lo que hemos dicho es políticamente correcto».

Marta Flich y Valeria Ros son dos de las estrellas de la comedia que intervendrán en «Roast Battle» junto a Vaquero y Broncano, aunque hay muchas más. «El humor no tiene sentido sin mujeres», destaca Dani Mateo a ABC. «Creo sinceramente que todavía nos estamos acostumbrarnos a reirnos con mujeres porque se había destacado poco el papel femenino en la comedia. Por suerte eso está cambiando. Siempre hemos tenido grandísimas cómicas como Chus Lampreave o Lina Morgan y día de hoy la cantera es bestial: Susi Caramelo, Eva Cabezas, Eva Hache, Ana Morgade...Son geniales», destaca.