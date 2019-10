Actualizado 16/10/2019 a las 13:46

Este domingo, arrancó la segunda temporada de «Roast Battle», ese formato de Comedy Central que se presenta como una suerte de batalla de gallos en clave humorística entre personalidades de todo tipo y que presenta Dani Mateo. Lo hizo con un duelo entre dos de los cómicos más conocidos de nuestro país: Dani Rovira y J. J. Vaquero, excolaborador de «El hormiguero».

Un envite, el que ambos protagonizaron en «Roast Battle», que estuvo repleto de «zascas» en ambas direcciones. Comenzó atacando Rovira. «Vaquero no solo es el úinico yonki de Valladolid que conserva todos los dientes, sino que es el único yonki gordo. Pregunta en Colombia a ver si hay “coca” zero, porque te estás poniendo gordo. Y luego la incoherencia. No tiene móvil, desde nunca. Tiene cojones que trabajes en Movistar+ y en “Vodafone: yu” y no tengas móvil. O sea, que tú la droga la pides... tienes una relación epistolar con el “dealer”», comenzó atacando Rovira.

Tras ello, le llegó el turno al excolaborador de «El hormiguero», que se metió con la dicción de Rovira, así como con su criticada faceta como actor. «Tú eras cómico y dijiste... “Voy a ser actor”. ¿Por qué de actor no vocalizas, como todos los putos actores españoles? De cómico se te entendía todo, pero te has metido a actor y eres Juan el de Los Chunguitos», espetó Vaquero. «Vocaliza Dani, que te piensas que Vocaliza es una presentadora del telediario», añadió, antes de meterse con los hábitos alimenticios de Rovira, que es vegano. «Claro, dices... “No como carne”. Claro, estás lleno de comerte consonantes».

En ese aspecto, Rovira contraatacó. «Desde que soy actor, pienso muchísimo en mis compañeros cómicos. De hecho, voy a escribir sobre una historia imposible: “Vaquero, y la portada del 'Men's Health'”». Aunque Vaquero tenía guardado un nuevo as en la manga en «Battle Roast». «Si no me lo subtituláis, no le entiendo».

A continuación, el actor pasó a meterse con las aptitudes deportivas de Vaquero. «¿La relación que tienes tú con el deporte qué es, la de ponerte un chándal? Tenéis que ver a Vaquero en chándal. Es el hermano de Puerto Hurraco de Rosalía. Es una cosa horrorosa. Encima, que no entiendo para qué te pones chándal, si tampoco limpias el coche», espetó Rovira.

Con el tiempo de la batalla a punto de finalizar, el turno le regresó a Vaquero, que criticó ahora a Rovira y su manera de gestionar sus redes sociales. «Lo último que tengo que decir es lo de tus fotos en Instagram haciendo “running” sin camiseta. No puedes poner en una misma foto las dos cosas que más asco me dan en el mundo: el running y tus pezones. Sabes que no me gustan tus pezones, ni la forma ni el sabor. Los perros tuyos miran tus pezones diciendo: prefiero comerme su tofu». Rovira, entonces, volvió a la carga. «Por lo menos se me ven los pezones, porque yo no he visto una persona con más pelo que Vaquero. ¿Y qué ha pasado tu cuello? Que un muñeco de nieve se mea en tu cara», sentenció, para zanjar la primera batalla de la temporada en «Battle Roast».